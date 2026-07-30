Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς συνετρίβη σε εθνικό πάρκο στη δυτική Αργεντινή.

Τον απολογισμό του δυστυχήματος ανακοίνωσε ο επικεφαλής των αρχών της επαρχίας Σαν Χουάν

Η επαφή χάθηκε χθες το πρωί με το ελικόπτερο, τύπου Bell 412, στον τομέα του πάρκου Ισιγουαλάστο, περίπου 1.200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, το Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).

Los últimos rastros del helicóptero que cayó en Valle Fértil pic.twitter.com/Mi1hUdJrD9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 29, 2026

Ο Μαρσέλο Ορέγο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαν Χουάν, επιβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X ότι συνολικά «επτά άνθρωποι» που επέβαιναν στο ελικόπτερο «έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», ανάμεσά τους ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της AFE.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… July 29, 2026

Το ελικόπτερο που συνετρίβη, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τελικός προορισμός του ήταν η γειτονική επαρχία Λα Ριόχα, βορειοανατολικότερα, όπου επρόκειτο να αξιοποιηθεί για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά.

Η AFE διευκρίνισε πως άλλο αεροσκάφος που βρισκόταν στον τομέα εντόπισε το «σημείο της συντριβής».

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή, που το τοπικό ψηφιακό μέσο ενημέρωσης Tiempo de San Juan χαρακτήρισε απομονωμένη και ιδιαίτερα δυσπρόσιτη.

protothema.gr