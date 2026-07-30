Η προϊστορία της υπόθεσης που διερευνά η Αστυνομία με ύποπτο τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης Σάββα Κάκο, αλλά και οι διαφορές του ίδιου με ξένους επενδυτές που κατέληξαν υπό τη μορφή καταγγελιών στην Αστυνομία, πάει πίσω στο χρόνο και περιλαμβάνει αρκετά επεισόδια.

Αυτό δεν συνάγεται μόνο από τις τελευταίες εξελίξεις, τα όσα διερευνά η Αστυνομία και τον αντίλογο του δικηγόρου Αντώνη Δημητρίου, που εκπροσωπεί τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία ανάπτυξης γης.

Έγγραφο που κατέχει ο «Φ» κι έχει επίσημη μορφή, φανερώνει πως η προϊστορία της υπόθεσης περιλαμβάνει ακόμα και πληροφορίες για εγκληματικές ενέργειες.

Σύμφωνα μ΄ αυτό, πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον Αστυνομίας ανέφεραν πως ένας εκ των επενδυτών που έχουν ανάμειξη με την όλη υπόθεση κινδύνευε από εγκληματική ενέργεια που φέρονταν να σχεδίαζαν δυο Ελληνοκύπριοι. Οι δυο τελευταίοι έχουν σχέση με τον τομέα των ακινήτων και σχετίζονται με την παρούσα υπόθεση.

Το έγγραφο αυτό αποτελούσε γραπτή προειδοποίηση στον επενδυτή, ο οποίος κλήθηκε να το υπογράψει και κατ΄ επέκταση να επιβεβαιώσει πως η Αστυνομία τον ενημέρωσε για την ύπαρξη απειλής σε βάρος του.

Στο επίμαχο κείμενο και υπό τον τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» γίνονται συγκεκριμένες συστάσεις/παραινέσεις για το πως ο ίδιος μπορεί να αυξήσει τα μέτρα προσωπικής ασφαλείας του, γιατί όπως αναφέρεται είναι αδύνατο να τον περιφρουρεί η Αστυνομία καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική περίπτωση, όμως. Πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Αστυνομίας Κύπρου έφεραν ξένο επενδυτή να απείλησε άμεσα τη σωματική ακεραιότητα Ελληνοκύπριου επιχειρηματία. Μάλιστα, όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας, η Αστυνομία είχε επεξεργαστεί πληροφορίες που έφεραν τη ζωή του τελευταίου να απειλείται.

Όπως είναι γνωστό, η Αστυνομία διερευνά αδικήματα απάτης σε βάρος του κ. Σάββα Κάκου σε σχέση με αναπτύξεις και χθες εκδόθηκε διάταγμα 4ήμερης προσωποκράτησής του.

Ο δικηγόρος του Αντώνης Δημητρίου, αν και δεν είχε φέρει ένσταση στο σχετικό αίτημα εντούτοις κατά τη δικαστική διαδικασία αντεξέτασε την ανακρίτρια της Αστυνομίας υποδεικνύοντας ότι ο πελάτης του είχε καταγγείλει παρανομίες κατά προσώπων που εμφανίζονται ως παραπονούμενα και κατήγγειλαν τον πελάτη του.

Ο κ. Δημητρίου κατέθεσε και σημείωμα για να υποδείξει πως ο κ. Κάκος είχε προβεί σε καταγγελίες σε βάρος ξένων επενδυτών, ενώ έκανε αναφορές για αριθμό αστικών υποθέσεων θέλοντας να υποδείξει πως οι όποιες καταγγελίες στην Αστυνομία έχουν να κάνουν με διαφορές μεταξύ επενδυτών/επιχειρηματιών του κλάδου των ακινήτων. Αναφέρθηκε και σε σοβαρά ποινικά αδικήματα στα οποία υπέπεσαν κάποιοι εκ των παραπονούμενων.