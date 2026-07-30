Δουλειά αναμένεται να πιάσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ) αμέσως μετά το διορισμό του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το συμβούλιο θα είναι εφταμελής και θα πρέπει να διοριστεί πριν από το τέλος Αυγούστου, για να εκταμιεύσει η χώρα ποσό μέχρι €69 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το σχέδιο εκπνέει τέλος του χρόνου και ο διορισμός του ΔΣ αλλά και η σύσταση του Οργανισμού, είναι από τα τελευταία προαπαιτούμενα που πρέπει να υλοποιήσει η χώρα. Ήδη άρχισε η εξέταση κάποιων βιογραφικών για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το πρώτο Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται πως μέσω του ΚΟΑΕ θα διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων σε χρημαματοδότηση, λόγω της αδυναμίας των τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών φορέων να προσφέρουν επαρκή χρηματοδότηση.

Πέραν του δανεισμού, περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων. Τα πέντε μέλη του ΔΣ, περιλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου θα διορίζονται μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο δύο ex-officio μέλη, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Καινοτομίας.

Οι ασφαλιστικές δικλίδες και περιορισμοί

Σύμφωνα με τις ασφαλιστικές δικλίδες που περιλήφθηκαν στο νόμο, δεν θα μπορεί να διοριστούν στο ΔΣ πρόσωπο, όταν το ίδιο, είτε ο/η σύζυγος ή πρώτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει άλλο άμεσο ή έμμεσο συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις παρόμοιες με τις εργασίες του ΚΟΑΕ.

Εκτός ΔΣ θα είναι και αιρετοί τοπικοί άρχοντες. Το πρώτο Συμβούλιο θα είναι μεταβατικό για περίοδο δύο χρόνων και θα αναλάβει να καθορίσει την επενδυτική στρατηγική του ΚΟΑΕ, να εκδώσει οδηγίες, εγκύκλιους και κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης θα έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται την περιουσία του Οργανισμού, να προχωρήσει σε επενδύσεις, να επιλέγει, να διορίζει και να παύει τον γενικό διευθυντή, τον οικονομικό διευθυντή καθώς και τον διευθυντή στρατηγικής. Παράλληλα, το Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη ετοιμασίας σχεδίων υπηρεσίας των διευθυντικών στελεχών καθώς και των εργαζομένων τον ΚΟΑΕ και να ασκεί πειθαρχικές διαδικασίες και να επιβάλει πειθαρχικές ποινές. Κάθε χρόνο θα ετοιμάζει τον προϋπολογισμό του ΚΟΑΕ, θα τηρεί λογαριασμούς, θα καταρτίζει και θα υποβάλει εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εντοπίζει τις αδυναμίες της χρηματοδοτικής αγοράς, να ετοιμάζει το πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων, να εγκρίνει σχέδια και θα διασφαλίζει πως ο Οργανισμός εφαρμόζει ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων.

Αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος Οργανισμός θα συσταθεί βασισμένος σε ένα αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου, διεύθυνσης και αρμόδιου Υπουργού. Επίσης, προβλέπει την υποχρέωση στρατηγικού προγραμματισμού και τακτικής αξιολόγησης, καθώς και τη λειτουργία ανεξάρτητων μονάδων εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Το νομικό πλαίσιο προβλέπει επίσης μέγιστο συνολικό ποσοστό απευθείας δανεισμού προς δικαιούχες επιχειρήσεις ανά προγραμματική περίοδο, ενώ τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για το μέγιστο συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που δύναται να παραχωρεί ο ΚΟΑΕ προς μια επιχείρηση και τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, θα καθορίζονται από το Συμβούλιο με κανονισμούς.

Καθορίζονται επίσης οδηγίες που καταγράφουν τις διαδικασίες έγκρισης και παραχώρησης νέων δανείων και εγγυήσεων, καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης καθυστερημένων οφειλών με στόχο τη διασφάλιση ορθής, εύλογης και αντικειμενικής παροχής χρηματοδοτικών εργαλείων.Οι συγκεκριμένες πρόνοιες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, διασφαλίζουν ότι ο Οργανισμός θα λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία, επαγγελματισμό και με βάσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Τέλος, ο ΚΟΑΕ θα πρέπει να διατηρεί κεντρικό γραφείο στη Λευκωσία ενώ έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα και στις υπόλοιπες πόλεις.