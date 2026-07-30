Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε αποτέλεσμα. Όχι το αναμενόμενο, ούτε αυτό που προσδοκούσαμε. Το αποτέλεσμα της καθόδου του κ. Γκουτέρες στο νησί, οι συναντήσεις, που πραγματοποίησε και οι επαφές με όλους τους εκτός Κύπρου εμπλεκόμενους, κράτησε εν ζωή τις προοπτικές για το Κυπριακό. Και τούτο είναι σημαντικό.

Η ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΗ σύγκληση μιας άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, παραμένει στην ατζέντα, πλην όμως, δεν καθορίσθηκε ημερομηνία πραγματοποίησή της. Ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, θέτοντας ως προϋπόθεση πως αυτή θα πραγματοποιηθεί «μετά από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο», σημειώνοντας ότι «λαμβάνονται υπόψη οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί».

ΟΛΟΙ, συνεπώς, συμφωνούν ότι θα συγκληθεί η Διάσκεψη, αλλά αυτό δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρο. Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της προετοιμασίας, των συζητήσεων που θα υπάρξουν στη συνέχεια. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού. Δεν πρόκειται να συγκαλέσει, όπως είπε, μια συνάντηση, η οποία θα αποτύχει.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ κι αυτό είναι σωστό, καθώς κανένας δεν θέλει να αποτύχει μια νέα προσπάθεια. Ενδεχομένως ο κ. Γκουτέρες να κινείτο νωρίτερα, ώστε να κερδηθεί χρόνος.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ είναι θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει ξεκαθαρίσει πως η πρωτοβουλία του έχει ως αφετηρία και βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι σημαντικό και το κρατάμε για την συνέχεια. Και είναι σημαντικό καθώς η κατοχική Τουρκία αμφισβητεί τούτο.

ΥΠΑΡΧΕΙ, λοιπόν, δρόμος να διανύσουμε μέχρι τη σύγκληση της άτυπης σύναξης. Χρειάζεται δουλειά, υπομονή και το σημαντικότερο βούληση από την κατοχική πλευρά. Αυτό ήταν και παραμένει διαχρονικά το κλειδί για την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό.

ΠΡΕΠΕΙ, παράλληλα, να σημειώσουμε την αναφορά του κ. Γκουτέρες, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι απολύτως κρίσιμη, «όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή». Κι αυτή η αναφορά θέτει την Κύπρο στην γεωπολιτική εξίσωση των διεργασιών στην περιοχή. Η αναγνώριση αυτού του ρόλου και της σημασίας δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη.