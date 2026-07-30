Προβάδισμα στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ σε όλα τα σενάρια για τις προεδρικές εκλογές, κατέγραψε δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της Πινδάρου. Η Αννίτα Δημητρίου, παρουσιάζεται να είναι η πιο ισχυρή υποψηφιότητα για το κόμμα, έχοντας τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει στον β΄γύρο σε όλα τα σενάρια προεδρικών εκλογών.

Τα συμπεράσματα της έρευνας

Στην Πινδάρου είναι εδώ και καιρό γνωστό ότι η εσωκομματική προεκλογική έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό το οποίο διέρρεε εδώ και καιρό για διενέργεια δημοσκοπήσεων προκειμένου να ληφθεί υπόψη ως εργαλείο στη μάχη για την επιλογή του εκλεκτού του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, γίνεται πλέον πράξη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, χθες λίγο μετά το μεσημέρι, στα κομματικά γραφεία παρουσιάστηκε στον στενό κύκλο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ μεγάλη παγκύπρια δημοσκόπηση δείγματος 1500 ατόμων, η οποία εξέταζε διάφορα σενάρια προεδρικών εκλογών, είτε για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, είτε για το δεύτερο γύρο. Τονίζεται ότι, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, η έρευνα ήταν παγκύπρια και ότι αυτές τις μέρες θα διεξαχθεί και νέα έρευνα η οποία θα αφορά μόνο μέλη του ΔΗΣΥ. Από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, που παρουσιάστηκε χθες στα γραφεία της Πινδάρου, προκύπτουν κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα:

1. Η Αννίτα Δημητρίου είναι η μοναδική υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ που προκρίνεται στο 2ο γύρο, μαζί με τον υποψήφιο της Αριστεράς.

2. ⁠Από πλευράς ΔΗΣΥ μετρήθηκαν οι Αννίτα, Αβέρωφ και Παμπορίδης και από πλευράς ΑΚΕΛ ο Μαυρογιάννης και Στεφάνου.

3. ⁠Στο σενάριο με αντιπάλους Αννίτα – Χριστοδουλίδης – Μαυρογιάννης, προκρίνεται ως πρώτος ο Μαυρογιάννης με 30% και δεύτερη η Αννίτα με 26%. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μένει εκτός με 24%. Συνεπώς η μάχη στον πρώτο γύρο μεταξύ Αννίτας και Νίκου Χριστοδουλίδη είναι αμφίρροπη με προβάδισμα περίπου δύο μονάδων για Αννίτα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, καταφέρνει να εξασφαλίσει είσοδο στο β’ γύρο ακόμα και στο σενάριο που το ΕΛΑΜ δεν κατέλθει με δικό του υποψήφιο. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, το προβάδισμα είναι οριακό, όμως το σημαντικό για την ίδια είναι ότι είναι η μόνη, από τα σενάρια που εξετάζονται, που καταφέρνει να έχει προβάδισμα έναντι του Νίκου Χριστοδουλίδη στη μάχη του πρώτου γύρου.

4. ⁠Με Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμποριδη ως πιθανούς υποψήφιους του ΔΗΣΥ που εξετάζει ως σενάρια η δημοσκόπηση του ΔΗΣΥ, προκρίνεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης με διψήφια μάλιστα διαφορά, στο 2ο γύρο, μαζί με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ως αντίπαλό του.

5. ⁠Τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και στο σενάριο που υποψήφιος του ΑΚΕΛ είναι ο γ.γ. του κόμματος Στέφανος Στεφάνου αντί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, αλλά με χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, από τα σενάρια που εξετάζονται ως υποψήφιοι του ΔΗΣΥ, μόνον η Αννίτα Δημητρίου περνά στο δεύτερο γύρο από πλευράς ΔΗΣΥ. Με άλλες υποψηφιότητες προκρίνεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο δεύτερο γύρο.

6. ⁠Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η μάχη του β΄ γύρου είναι αμφίρροπη με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, είτε περάσει η Αννίτα Δημητρίου, είτε περάσει ο Νίκος Χριστιδουλίδης με αντίπαλο τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος παρουσιάζεται δυνατή επιλογή. Τους άλλους υποψήφιους του ΔΗΣΥ που εξετάζονται ως σενάρια, τους κερδίζει με διαφορά.

Σημαντικό επίσης στοιχείο της έρευνας είναι ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι η μόνη, από τα σενάρια που εξετάζονται από τη δημοσκόπηση, η οποία σε μάχη δεύτερου γύρου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μπορεί να τον κερδίσει. Σε όλα τα υπόλοιπα σενάρια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βγαίνει κερδισμένος.

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τις προεδρικές εκλογές και άρα κάποια δεδομένα στην πορεία του χρόνου μπορεί να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά. Στην παρούσα φάση όμως, η δημοσκόπηση αποτύπωσε τα συγκεκριμένα δεδομένα από τα οποία ασφαλώς μπορούν να εξαχθούν πολύ σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τις τάσεις εντός του ΔΗΣΥ.

Αννίτα Δημητρίου για επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ

«Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση, μετά και την αναγκαία προετοιμασία, κρατά ανοιχτή τη διαδικασία και την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε χθες η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Όπως σημείωσε, παρότι δεν υπήρξαν οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, ούτε καθορίστηκε ημερομηνία για τη διευρυμένη συνάντηση «5+1», είναι σημαντικό ότι οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματα.

«Η συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, στοχοπροσήλωση, για να επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος που αναμένει ο Γενικός Γραμματέας», επεσήμανε, καταλήγοντας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να συμβάλλει με συνέπεια και εποικοδομητικό πνεύμα σε κάθε πραγματική προσπάθεια που διατηρεί ανοιχτή την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, πάντοτε στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.