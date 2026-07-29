Τη θέση ότι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση, έπειτα από την αναγκαία προετοιμασία, διατηρεί ανοικτή τη διαδικασία και την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Σε γραπτή δήλωσή της, η κ. Δημητρίου σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως δεν υπήρξαν εξελίξεις που να σηματοδοτούν ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, ούτε καθορίστηκε ημερομηνία για τη νέα διευρυμένη συνάντηση σε σχήμα «5+1», παραμένει σημαντικό ότι οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματα.

Όπως αναφέρει, η παρούσα συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, στοχοπροσήλωση, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος που αναμένει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει, τέλος, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να συμβάλλει με συνέπεια και εποικοδομητικό πνεύμα σε κάθε πραγματική προσπάθεια που διατηρεί ανοικτή την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, πάντοτε στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.