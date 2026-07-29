Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Υφυπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στη χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων στις πυρόπληκτες κοινότητες της ορεινής Λεμεσού, συνεχίζοντας το μέτρο που εφαρμόστηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιουλίου του 2025.

Ανταποκρινόμενο σε αίτημα των ίδιων των κοινοτήτων, το Υφυπουργείο αποφάσισε να παραχωρήσει και για το 2026 εφάπαξ χορηγία ύψους €3000 σε καθεμία από τις 16 πυρόπληκτες κοινότητες, προκειμένου να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις της επιλογής τους οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων κοινοτήτων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου των δράσεων.

Το μέτρο αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας που εφαρμόστηκε αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά το 2025, όταν το Υφυπουργείο, πέρα από τις παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη μνημείων και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, διέθεσε συνολικά €50.000 για πολιτιστικές εκδηλώσεις στις πληγείσες κοινότητες για να ανακτήσει η περιοχή πλήρως τη ζωντάνια και την επισκεψιμότητά της.

Στο πλαίσιο εκείνου του προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, με στόχο την τόνωση της πολιτιστικής ζωής, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η ανταπόκριση των κοινοτήτων ήταν ιδιαίτερα θετική, γεγονός που οδήγησε στην ανανέωση του μέτρου.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού αναμένεται να επικοινωνήσει άμεσα με τις κοινότητες για να τις ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία καταβολής της χορηγίας.

Οι πολιτιστικές δράσεις μπορούν να συντείνουν στην ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής από τις συνέπειες της πυρκαγιάς αλλά και να προβάλουν την κάθε κοινότητα με θετικό τρόπο.