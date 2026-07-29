Των Richard Nieva, Luisa Kroll

Εδώ και δώδεκα χρόνια, το Forbes, σε συνεργασία με την TrueBridge Capital Partners, προσπαθεί να εντοπίσει τις start ups που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν στους επόμενους “μονόκερους” της αγοράς. Για να συμπεριληφθεί μια εταιρεία στη λίστα, πρέπει να χρηματοδοτείται από venture capitals, να έχει έδρα στις ΗΠΑ και η αποτίμησή της να παραμένει κάτω από το όριο του 1 δισ. δολαρίων.

Η φετινή λίστα αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα της τεχνολογικής αγοράς: η Tεχνητή Nοημοσύνη βρίσκεται σχεδόν παντού. Σχεδόν όλες οι εταιρείες αξιοποιούν την AI ως βασικό εργαλείο ή πυρήνα της δραστηριότητάς τους, αναπτύσσοντας λύσεις που εκτείνονται από τη βιοτεχνολογία και την υγειονομική περίθαλψη έως την κυβερνοασφάλεια και τον δημιουργικό σχεδιασμό.

Και τα προηγούμενα χρόνια δείχνουν ότι οι επιλογές του Forbes μόνο τυχαίες δεν είναι. Από τις 275 startups που έχουν βρεθεί στη λίστα, έξι στις δέκα κατάφεραν να αποκτήσουν αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Duolingo και DoorDash. Παράλληλα, άλλες 60 εταιρείες εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύθηκαν, ενώ σχεδόν οι μισές από τις περσινές συμμετοχές έχουν ήδη περάσει το κατώφλι του “μονόκερου”. Οι αποτυχίες, αντίθετα, είναι ελάχιστες: μόλις έξι εταιρείες, περίπου το 2% του συνόλου, κατέρρευσαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Η λίστα

Abby Care

Ιδρύτρια: Havi Nguyen

Κύριοι επενδυτές: Khosla Ventures, Sequoia Capital, Thrive Capital

Χρηματοδότηση: 45 εκατ. δολάρια

Valuation: 225 εκατ. δολάρια

Η Abby Care εκπαιδεύει συγγενείς ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ώστε να αμείβονται ως φροντιστές μέσω του Medicaid. Παράλληλα, προσφέρει εφαρμογή με εργαλεία διαχείρισης και AI βοηθό, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για επαγγελματίες φροντιστές, στα πρότυπα των Uber και Airbnb.

American Terawatt

Ιδρυτές: Ron Bhattacharyay, Ricky Moezinia, Rob Parker, Anton Troynikov (CEO)

Κύριοι επενδυτές: Altimeter Capital, Founders Fund

Χρηματοδότηση: 52 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 350 εκατ. δολάρια

Η American Terawatt αναπτύσσει δίκτυα συνεχούς ρεύματος (DC) για data centers τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών απωλειών και την αύξηση της αποδοτικότητας. Σκοπεύει αρχικά να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό τρίτων και στη συνέχεια να κατασκευάζει τα δικά της συστήματα μετατροπής.

Clair

Ιδρυτές: Alex Kostecki, Erich Nussbaumer, Nico Simko (CEO)

Κύριοι επενδυτές: Founder Collective, Kairos, Thrive Capital, Upfront Ventures, Walkabout Ventures

Χρηματοδότηση: 69 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 145 εκατ. δολάρια

Η Clair επιτρέπει σε ωρομίσθιους εργαζόμενους να λαμβάνουν μέρος του μισθού τους πριν από την ημέρα πληρωμής. Μέσω AI και διασύνδεσης με συστήματα μισθοδοσίας, υπολογίζει άμεσα το διαθέσιμο ποσό προκαταβολής.

Cogent Security

Ιδρυτές: Thanos Baskous, Vineet Edupuganti (CEO), Geng Sng

Κύριοι επενδυτές: Bain Capital Ventures, Greylock

Χρηματοδότηση: 53 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 320 εκατ. δολάρια

Η Cogent Security χρησιμοποιεί AI agents για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κρίσιμων κενών ασφαλείας, προτείνοντας λύσεις στις ομάδες IT. Πελάτες της είναι, μεταξύ άλλων, η Valvoline και το University of the Pacific.

Crosby

Ιδρυτές: Ryan Daniels (CEO), John Sarihan

Κύριοι επενδυτές: Bain Capital Ventures, Index Ventures, Lux Capital, Sequoia Capital

Χρηματοδότηση: 85 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 400 εκατ. δολάρια

Η Crosby είναι δικηγορική εταιρεία που αξιοποιεί AI agents για τον έλεγχο συμβάσεων και συμφωνητικών. Αντί για χρέωση ανά ώρα, εφαρμόζει σταθερή αμοιβή ανά σύμβαση, εξυπηρετώντας περισσότερους από 130 πελάτες.

DepthFirst

Ιδρυτές: Andrea Michi, Qasim Mithani (CEO), Daniele Perito

Κύριοι επενδυτές: Accel, Meritech Capital

Χρηματοδότηση: 120 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 580 εκατ. δολάρια

Η DepthFirst αναπτύσσει AI μοντέλα που εντοπίζουν ευπάθειες σε κρίσιμο λογισμικό και προτείνουν διορθώσεις. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2024, εξυπηρετεί ήδη πελάτες όπως οι Lovable, Ripple και ServiceNow.

Elorian AI

Ιδρυτές: Andrew Dai (CEO), Seth Neel, Yinfei Yang

Κύριοι επενδυτές: Altimeter Capital, Menlo Ventures, Striker Venture Partners

Χρηματοδότηση: 55 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 300 εκατ. δολάρια

Η Elorian AI αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που “αντιλαμβάνονται” τον τρισδιάστατο φυσικό κόσμο αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε κείμενο. Οι εφαρμογές της εκτείνονται από τη ρομποτική έως τον βιομηχανικό σχεδιασμό.

FleetWorks

Ιδρυτές: Paul Singer (CEO), Quang Tran

Κύριοι επενδυτές: First Round Capital

Χρηματοδότηση: 17 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 75 εκατ. δολάρια

Η FleetWorks χρησιμοποιεί AI agents που επικοινωνούν με οδηγούς φορτηγών και μεταφορείς, αυτοματοποιώντας την αντιστοίχιση φορτίων και διευκολύνοντας χιλιάδες κρατήσεις καθημερινά.

Flora

Ιδρυτές: Alex Li, Weber Wong (CEO)

Κύριοι επενδυτές: Hanabi, Redpoint Ventures

Χρηματοδότηση: 52 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 260 εκατ. δολάρια

Η Flora προσφέρει εργαλεία AI για δημιουργικές ομάδες, επιτρέποντας τη δημιουργία λογοτύπων, storyboard και σχεδίων προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη από εταιρείες όπως οι Nike, Netflix και Levi’s.

Fortell Research

Ιδρυτές: Andrew Casper, Matthew de Jonge (CEO), Igor Lovchinsky, Cole Morris

Κύριοι επενδυτές: Founders Fund, Thrive Capital, Valor Equity Partners

Χρηματοδότηση: 163 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 740 εκατ. δολάρια

Η Fortell Research ανέπτυξε ακουστικά βαρηκοΐας που αξιοποιούν AI για να απομονώνουν τη φωνή από τον περιβάλλοντα θόρυβο. Η ζήτηση είναι τόσο υψηλή που η διάθεσή τους παραμένει περιορισμένη, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει επέκταση σε νέες πόλεις.

Gumloop

Ιδρυτές: Rahul Behal, Max Brodeur-Urbas (CEO)

Κύριοι επενδυτές: Benchmark, First Round Capital, Nexus Venture Partners

Χρηματοδότηση: 70 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 300 εκατ. δολάρια

Η Gumloop επιτρέπει σε χρήστες χωρίς τεχνικές γνώσεις να δημιουργούν αυτοματισμούς με AI, χωρίς τη βοήθεια μηχανικών λογισμικού. Μετά τη συμμετοχή της στο Y Combinator, απέκτησε πελάτες όπως οι Shopify και Instacart.

Juicebox

Ιδρυτές: Ishan Gupta, David Paffenholz (CEO)

Κύριοι επενδυτές: DST Global, NFDG, Sequoia Capital

Χρηματοδότηση: 116 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 850 εκατ. δολάρια

Η Juicebox βοηθά τους recruiters να εντοπίζουν υποψηφίους, συγκεντρώνοντας δημόσια διαθέσιμα επαγγελματικά στοιχεία και δημιουργώντας ολοκληρωμένα προφίλ. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από περισσότερους από 5.000 πελάτες.

Lotus Health

Ιδρυτές: KJ Dhaliwal (CEO), Zekka Nelson

Κύριοι επενδυτές: CRV, Kleiner Perkins

Χρηματοδότηση: 41 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 150 εκατ. δολάρια

Η Lotus Health προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας αποκλειστικά μέσω AI και γιατρών, σε περισσότερες από 50 γλώσσες. Στόχος της είναι να κάνει την υγειονομική περίθαλψη πιο προσιτή, αν και προς το παρόν δεν έχει έσοδα.

Netic

Ιδρύτρια: Melisa Tokmak (CEO)

Κύριοι επενδυτές: Founders Fund, Greylock

Χρηματοδότηση: 43 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 450 εκατ. δολάρια

Η Netic αξιοποιεί AI για την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών σε τεχνικά επαγγέλματα, όπως υδραυλικοί και τεχνικοί θέρμανσης, αναλαμβάνοντας διάγνωση προβλημάτων, προγραμματισμό επισκέψεων και παρακολούθηση αιτημάτων.

Ossium Health

Ιδρυτές: Kevin Caldwell (CEO), Erik Woods

Κύριοι επενδυτές: CPMG, First Round Capital, General Catalyst, Vivo Capital

Χρηματοδότηση: 158 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 300 εκατ. δολάρια

Η Ossium Health δημιούργησε την πρώτη τράπεζα κατεψυγμένου μυελού των οστών από αποβιώσαντες δότες, διευρύνοντας τις δυνατότητες μεταμοσχεύσεων για ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις.

Outtake

Ιδρυτής: Alex Arjun Dhillon (CEO)

Κύριοι επενδυτές: CRV, ICONIQ Growth

Χρηματοδότηση: 60 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 375+ εκατ. δολάρια

Η Outtake αναπτύσσει AI που εντοπίζει deepfakes και άλλες μορφές ψηφιακής απάτης, αξιολογώντας την αυθεντικότητα περιεχομένου. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται οι OpenAI και Panera Bread.

Pace

Ιδρυτής: Jamie Cuffe (CEO)

Κύριοι επενδυτές: Sequoia Capital, Thrive Capital

Χρηματοδότηση: 55 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 375 εκατ. δολάρια

Η Pace αυτοματοποιεί με AI τη διαχείριση ασφαλιστικών αιτήσεων και αποζημιώσεων, επιταχύνοντας διαδικασίες που συνήθως καθυστερούν μετά από φυσικές καταστροφές.

Rillet

Ιδρυτές: Nicolas Kopp (CEO), Stelios Modes

Κύριοι επενδυτές: Andreessen Horowitz, Creandum, First Round Capital, ICONIQ, Sequoia Capital

Χρηματοδότηση: 110 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 500 εκατ. δολάρια

Η Rillet χρησιμοποιεί AI agents για να ολοκληρώνει λογιστικές διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να έχουν άμεση εικόνα των οικονομικών τους στοιχείων.

Roadrunner

Ιδρυτές: Joubin Mirzadegan (CEO), Ajay Natarajan, Eugene Shao

Κύριοι επενδυτές: Founders Fund, Kleiner Perkins

Χρηματοδότηση: 27 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 200 εκατ. δολάρια

Η Roadrunner αυτοματοποιεί τη δημιουργία προσφορών για ομάδες πωλήσεων, χρησιμοποιώντας AI agents που συντάσσουν ολοκληρωμένες εμπορικές προτάσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Valthos

Ιδρυτές: Kathleen McMahon (CEO), Tess van Stekelenburg

Κύριοι επενδυτές: Founders Fund, Lux Capital, OpenAI

Χρηματοδότηση: 30 εκατ. δολάρια

Αποτίμηση: 200+ εκατ. δολάρια

Η Valthos χρησιμοποιεί AI για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση βιολογικών απειλών, όπως νέοι παθογόνοι μικροοργανισμοί ή μολύνσεις υδάτων. Μεταξύ των πελατών της βρίσκονται το U.S. Department of Defense και τα Los Alamos Labs.

Forbes