Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026, από 3,8% το 2025, προτού ενισχυθεί εκ νέου στο 3,1% το 2027.

Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Απριλίου, η εκτίμηση για το 2026 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ εκείνη για το 2027 παρέμεινε αμετάβλητη.

Η υποβάθμιση της πρόβλεψης αποδίδεται στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρωζώνη. Συνδέεται επίσης με τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στους προπορευόμενους δείκτες την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ανοδικές πιέσεις στις τιμές, περιορισμό της ζήτησης εργασίας σε ορισμένους τομείς, υποχώρηση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Παρά τις πιέσεις, η κυπριακή οικονομία αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, στηριζόμενη στη σχετικά χαμηλή ανεργία, την υγιή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και την πρόσφατη αύξηση των νέων στεγαστικών δανείων.