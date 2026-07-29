Στην περικοπή 8.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως προχωρεί η BMW, στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, οι περικοπές αναμένεται να αρχίσουν τον Οκτώβριο και να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2027. Στόχος είναι η εξοικονόμηση περίπου ενός δισ. ευρώ ετησίως από το 2028.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε έπειτα από έξι εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.

Ποιους εργαζομένους επηρεάζει

Το σχέδιο προβλέπει τη μείωση του προσωπικού με «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο», μέσω συνταξιοδοτήσεων και πακέτων αποζημίωσης. Τα πακέτα θα αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους στη Γερμανία, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών.

Το κόστος των αποζημιώσεων εκτιμάται σε περίπου ένα δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού θα αφορά τους λεγόμενους «έμμεσους τομείς», δηλαδή θέσεις εκτός της γραμμής συναρμολόγησης. Εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της BMW στο Μόναχο και στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (FIZ).

Η διοίκηση αναμένεται παράλληλα να επιβεβαιώσει την υφιστάμενη εγγύηση απασχόλησης, η οποία παραμένει σε ισχύ όσο η εταιρεία καταγράφει κέρδη προ φόρων. Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι ειδικές καταβολές για επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων.

Ανέπαφη η παραγωγή στη Γερμανία

Σε αντίθεση με ανταγωνιστές της, η BMW αφήνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη την παραγωγή της, τουλάχιστον στη Γερμανία.

Στη Volkswagen, τα σχέδια περιορισμού του κόστους ενδέχεται να οδηγήσουν στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων, ενώ συζητείται η κατάργηση ακόμη 50.000 θέσεων εργασίας. Η Porsche, η οποία ανήκει στον όμιλο Volkswagen, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο περικοπής 5.000 θέσεων.

Πιέσεις από την κινεζική αγορά

Η BMW αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες και στην Κίνα, η οποία αποτελούσε επί χρόνια βασική πηγή κερδοφορίας για την εταιρεία.

Η αγορά δέχεται πιέσεις από τον ανταγωνισμό στις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη μεγάλη υποχώρηση της ζήτησης για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα εργοστάσια της BMW στην Κίνα λειτουργούν πλέον στο 50%-60% της δυναμικότητάς τους.

Πρόσθετες πιέσεις προκαλούν η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και η ευρύτερη εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Η βαυαρική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει πλέον «σημαντική», αντί «μέτριας», μείωση των κερδών της, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 15%.