Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα έπεσε την Τετάρτη 29/7/2026, σε ηλικία 56 ετών, ο Ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ, σύμφωνα με ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για την ανεξάρτητη ταινία «Once» και τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «The Frames» έχασε τη ζωή του στα δυτικά του Δουβλίνου, όπου, σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, άνδρας ηλικίας άνω των 50 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη μόνο μοτοσικλέτα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 04:30 τοπική ώρα, ενώ ο άντρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο σημείο.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Newstalk» και η εφημερίδα «Irish Independent» μετέδωσαν ότι το θύμα ήταν ο Χάνσαρντ.

Εκπρόσωπός του δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

protothema.gr