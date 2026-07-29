Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ απέρριψε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz), ζητώντας εξοικονομήσεις ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτα» τα σχέδια για διεύρυνση της γραφειοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στο Δουβλίνο, ο Μερτς υποστήριξε ότι η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού από 1,2 τρισ. ευρώ σε σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 60%, είναι υπερβολικά μεγάλη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γερμανός Καγκελάριος ανέφερε ότι η ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα πρέπει να παρουσιάσει αναθεωρημένη πρόταση έως τον Οκτώβριο.

Εκπροσωπώντας τη χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο Μερτς ζήτησε «σημαντικές» περικοπές. Στο Βερολίνο έχει τεθεί το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι το ενδεχόμενο μείωσης κατά 400 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν δεν επιτευχθούν εξοικονομήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

Στήριξη στην ένταξη Μαυροβουνίου και Μολδαβίας

Στις συνομιλίες στο Δουβλίνο συζητήθηκε επίσης η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μερτς προειδοποίησε ότι η ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου δεν πρέπει να ανασταλεί, εκφράζοντας την άποψη ότι η χώρα πρέπει να καταστεί μέλος της ΕΕ έως το τέλος της δεκαετίας.

Αναφερόμενος στη Μολδαβία, χαιρέτισε τα «σημαντικά μεταρρυθμιστικά βήματα» που έχει πραγματοποιήσει και ζήτησε η ενταξιακή της διαδικασία να προχωρήσει ανεξάρτητα από την πρόοδο άλλων υποψήφιων χωρών, παραπέμποντας στην Ουκρανία.

ΚΥΠΕ