Με βαθιά θλίψη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον αφυπηρετήσαντα Αναπληρωτή Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και αγαπητό συνάδελφο Σπύρο Μαρτζούκο, ο οποίος έφυγε από την ζωή, την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, αφήνοντας σημαντικό επιστημονικό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος υπήρξε ένας εξαιρετικός πανεπιστημιακός δάσκαλος, ένας επιστήμονας με διεθνή αναγνώριση και ένας άνθρωπος με ήθος, ακεραιότητα και βαθιά αφοσίωση στην επιστήμη, στη διδασκαλία και στην καθοδήγηση των φοιτητών και φοιτητριών του. Ξεχώριζε για τη σεμνότητα, την εργατικότητα, την ευγένεια και την αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας, στοιχεία.

Απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική και τις Ποσοτικές Μεθόδους από το George Washington University στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1995 και μεταπτυχιακό τίτλο MBA στη Χρηματοοικονομική από το University of Rhode Island το 1989, ενώ είχε ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1982.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ακαδημαϊκής του πορείας πραγματοποίησε σημαντικές και πρωτοποριακές συνεισφορές στους τομείς της χρηματοοικονομικής θεωρίας, των πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης (Real Options), της αποτίμησης παραγώγων, της εταιρικής χρηματοοικονομικής, της τραπεζικής και της διαχείρισης κινδύνου. Δημοσίευσε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Finance, Omega, European Journal of Operational Research και Review of Quantitative Finance and Accounting. Το επιστημονικό του έργο έτυχε ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες ετεροαναφορές και συμβάλλοντας ουσιαστικάημαντικά τη σύγχρονη έρευνα στη χρηματοοικονομική.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε το κύρος και την επιστημονική συνεισφορά του, αναθέτοντάς του καθήκοντα αξιολογητή σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά , μεταξύ των οποίων τα Management Science, Journal of Banking and Finance, Financial Management και Production and Operations Management. Παράλληλα, υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, όπως το University of Cambridge, το ETH Zurich και το University of Manchester.

Ο Καθηγητής Μαρτζούκος υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια, αρχικά ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής και από το 2009 ως Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Finance, μέλος της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ προσέφερε επίσης σημαντικό διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αφυπηρέτηση τον Αύγουστο του 2025.

Με ιδιαίτερη αφοσίωση καθοδήγησε γενιές μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, αρκετοί από τους οποίους ακολούθησαν διακεκριμένη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι φοιτητές του τον θυμούνται ως έναν απαιτητικό αλλά δίκαιο δάσκαλο, πρόθυμο πάντοτε να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Το εκτενές επιστημονικό έργο, η διεθνής του παρουσία και η αφοσίωσή του στην έρευνα, τη διδασκαλία και την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην πανεπιστημιακή κοινότητα και σε όσους είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του και να τον γνωρίσουν.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα τρία του παιδιά, στους οικείους του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, στις 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Αγλαντζιά. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 9:15 π.μ.

Αιωνία του η μνήμη.