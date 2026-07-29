Σημαντική επιτυχία στην τελευταία πρόσκληση του ευρωπαϊκού προγράμματος Twinning του Horizon Europe, κατέγραψε το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση πέντε ερευνητικών έργων (τεσσάρων ως συντονιστής και ενός ως δικαιούχος), με συνολικό προϋπολογισμό €3.414.803,68. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων για αυτές τις ερευνητικές κοινοπραξίες αγγίζει τα €7.489.247,75.

Τα εγκεκριμένα έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και προέρχονται από όλες σχεδόν τις Σχολές του Πανεπιστημίου (Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Φιλοσοφική, Πολυτεχνική, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής) επιβεβαιώνοντας τη διεπιστημονική αριστεία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ερευνητών και ερευνητριών του.

Όπως ανακοίνωσε το ακαδημαϊκό ίδρυμα, το πρόγραμμα Twinning αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του πυλώνα Widening Participation and Strengthening the European Research Area του Horizon Europe. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από χώρες διεύρυνσης και κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης. Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την κινητικότητα ερευνητών, την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία ισχυρών διεθνών δικτύων, τα έργα Twinning συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της ερευνητικής ικανότητας και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιστημονικής αριστείας.

«Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει την στρατηγική επένδυση του Πανεπιστημίου Κύπρου στην έρευνα, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση. Παράλληλα, αποδεικνύει την ικανότητα των ερευνητικών του ομάδων να ανταγωνίζονται με επιτυχία σε ιδιαίτερα απαιτητικά ευρωπαϊκά προγράμματα, προσελκύοντας σημαντικούς πόρους που ενισχύουν τις ερευνητικές υποδομές, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επιστήμονες και διευρύνουν τις διεθνείς συνεργασίες του ιδρύματος», σημειώνει το πανεπιστήμιο.