Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η Αστυνομία για την οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το βράδυ της 26ης Ιουλίου στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό 24χρονου, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρική συσκευή προσωπικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Ο 24χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10:45 το βράδυ, στη συμβολή των οδών Σόλων και Σαπφούς στη Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η ηλεκτρική συσκευή προσωπικής κινητικότητας που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε τη σκηνή.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 24χρονος κινείτο ανατολικά στην οδό Σόλων και, φθάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Σαπφούς, φέρεται να μην σταμάτησε σε σήμα «αλτ», με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που κινείτο βόρεια στην οδό Σαπφούς.

Από τις εξετάσεις προκύπτει επίσης ότι ο δρόμος δεν επιτρέπεται για χρήση ηλεκτρικού πατινιού, ενώ ο 24χρονος δεν έφερε κράνος και φωσφορούχο γιλέκο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία Λεμεσού.