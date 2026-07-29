Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες είναι Ευρωπαίος και στην πολιτική του διαδρομή, τα περισσότερα χρόνια, λειτούργησε στο πλαίσιο της Ε.Ε. Ήταν, μεταξύ άλλων, Πρωθυπουργός της χώρας του, της Πορτογαλίας, και από τη θέση αυτή, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει κράτος-μέλος της Ένωσης, τι υποχρεώσεις έχει και πώς λειτουργεί.

Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, αλλά και εργαλεία, στην αντιμετώπιση διεθνών ζητημάτων. Ιδιαίτερα όταν το πρόβλημα στο οποίο παρεμβαίνει ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ευρωπαϊκό καθώς αφορά ένα κράτος-μέλος.

Όλοι όσοι συμμετέχουν, λειτουργούν και ανήκουν στην Ε.Ε., όπως βέβαια και ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, γνωρίζουν τα αυτονόητα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κράτος- μέλος δεν λειτουργεί με ελλείμματα δημοκρατίας, με περιορισμένα δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να υιοθετούνται ρυθμίσεις, με στόχο να επιβεβαιωθούν ή να νομιμοποιηθούν γεγονότα, τα οποία συντελέστηκαν πριν πενήντα δυο χρόνια, διά της στρατιωτικής ισχύος. Να νομιμοποιηθούν, δηλαδή, οι παρανομίες. Οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λειτουργία ενός κράτους-μέλους δεν στηρίζεται ή δεν καθορίζεται με βάση την εθνική καταγωγή, αλλά στις δημοκρατικές αρχές της ισότητας των πολιτών. Αν υπάρχει διαχωρισμός στη βάση της εθνικής καταγωγής, αυτό συντηρεί το πρόβλημα, το αφήνει ανοικτό ενώ διαιωνίζει το διαχωρισμό. Θεσμοθετεί τη διάκριση των πολιτών στη βάση την εθνική καταγωγή. Διαιωνίζει και ενισχύει τον εθνικισμό, τις εντάσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα κράτος δεν εξαρτάται από τρίτη χώρα, η οποία μάλιστα δεν είναι μέλος της. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν τα κατοχικά στρατεύματα, με οποιονδήποτε τρόπο, ομπρέλα, να νομιμοποιηθούν μέσα από την επίτευξη συμφωνίας. Ασφαλώς και δεν μπορεί, κάτω από οποιονδήποτε τρόπο ή μανδύα, να είναι μέρος ενός συστήματος ασφάλειας. Άλλωστε, σε μια σωστή, δημοκρατική λύση, ασφάλεια παρέχεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γενικός Γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες, γνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων, που μέσα από το διάλογο οδηγούν στη συναίνεση. Όσο το δυνατόν αποφεύγονται επιβολές. Προφανώς και υπάρχουν οι ισχυροί παίκτες που καθορίζουν το παιχνίδι, αλλά αυτό που προέχει είναι να βρίσκεται πάντα η συναινετική λύση.

Όλα αυτά, τα οποία προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, στο κοινοτικό κεκτημένο, διέπουν την λειτουργία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Αντόνιο Γκουτέρες καθώς εργάσθηκε για να τα προωθήσει, αλλά και να τα υπερασπισθεί όταν υπηρετούσε τη χώρα του. Την ίδια ώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα τα υπερασπίσθηκε κι ως Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Είναι συνεπώς καλός γνώστης των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών. Ξέρει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού κράτους. Όταν είχε παρέμβει- και πάλι- προσωπικά το 2017, είχε αποδεχθεί την αναφορά του τότε υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκου Κοτζιά, ότι η Κύπρος, με τη λύση, πρέπει να γίνει κανονικό κράτος. Αυτό για το κανονικό κράτος, ο Νίκος Κοτζιάς, το έλεγε από το 2015.

Ο Γενικός Γραμματέας με το ταξίδι του στην Κύπρο, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά το προσωπικό ενδιαφέρον του για το Κυπριακό ζήτημα. Αυτό κανείς δεν πρέπει να το αμφισβητήσει. Ούτε και τις προθέσεις του.

Την ίδια ώρα, είναι σαφές πως γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει, κανονικά, να πράξει. Μια συμφωνία, που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να οδηγεί σε ένα κανονικό κράτος, βαθιά δημοκρατικό με όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Άλλωστε αυτό θα λειτουργεί προς όφελος της χώρας, των πολιτών, της Ε.Ε.