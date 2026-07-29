Στην Κύπρο έρχεται αύριο το βράδυ ο Ευρωπαίος Αντιπρόεδρος Ραφαέλε Φίτο και την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η κάθοδος Φίτο έρχεται να προστεθεί στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Κάτι που δείχνει συνέχεια στην κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό.

Το follow up από τον απεσταλμένο της ΕΕ στο Κυπριακό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες και τον ΓΓ ΟΗΕ.

Το πρωί της Παρασκευής ο Ραφαέλε Φίτο θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και στη συνέχεια θα συναντήσει τον Τουφάν Έρχιουρμαν.