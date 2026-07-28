Η ειρήνη δεν οικοδομείται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και μέσα από τη σκληρή δουλειά ανθρώπων που δημιουργούν δεσμούς, επιλύουν πρακτικά ζητήματα και ενισχύουν τη συνεργασία, αναφέρουν σε ανάρτηση τα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με την συνάντηση του ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες με τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών.
Σε ανάρτηση στο Χ σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο κ. Γκουτέρες το απόγευμα με επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών, στην παρουσία και των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο σημειώνουν ότι, «η ειρήνη δεν οικοδομείται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και μέσα από τη σκληρή δουλειά ανθρώπων που δημιουργούν δεσμούς, επιλύουν πρακτικά ζητήματα και ενισχύουν τη συνεργασία».
«Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τις Τεχνικές Επιτροπές ανέδειξε τη δύναμη του συμπεριληπτικού διαλόγου στην προώθηση των προσπαθειών για την ειρήνη στην Κύπρο», σημειώνουν.
ΚΥΠΕ