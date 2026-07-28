Η ειρήνη δεν οικοδομείται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και μέσα από τη σκληρή δουλειά ανθρώπων που δημιουργούν δεσμούς, επιλύουν πρακτικά ζητήματα και ενισχύουν τη συνεργασία, αναφέρουν σε ανάρτηση τα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με την συνάντηση του ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες με τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών.

Σε ανάρτηση στο Χ σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο κ. Γκουτέρες το απόγευμα με επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών, στην παρουσία και των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο σημειώνουν ότι, «η ειρήνη δεν οικοδομείται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και μέσα από τη σκληρή δουλειά ανθρώπων που δημιουργούν δεσμούς, επιλύουν πρακτικά ζητήματα και ενισχύουν τη συνεργασία».

Peace is built not only at the negotiating table, but through the hard work of people creating connections, solving practical issues and strengthening cooperation. Today’s exchange with the Technical Committees highlighted the power of inclusive dialogue in advancing peace… pic.twitter.com/9kCb8ZxFCf July 28, 2026

«Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τις Τεχνικές Επιτροπές ανέδειξε τη δύναμη του συμπεριληπτικού διαλόγου στην προώθηση των προσπαθειών για την ειρήνη στην Κύπρο», σημειώνουν.

ΚΥΠΕ