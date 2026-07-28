Ανακοίνωση με την οποία απολογείται για τη μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή μηνυμάτων εκκένωσης κατά τη διάρκεια της χθεσινής πυρκαγιάς στην περιοχή του Καλού Χωριού στη Λάρνακα, εξέδωσε η ανάδοχος εταιρεία του CyAlert.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η GCC, ανάδοχος εταιρεία για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος CyAlert, ενημερώνει το κοινό ότι κατά τη διαδικασία αποστολής προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους πολίτες για την πυρκαγιά στην περιοχή του Καλού Χωριού Λάρνακας, παρουσιάστηκε ένα απρόβλεπτο τεχνικό σφάλμα στη πρώτη, υπό πραγματικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης, λειτουργία τουσυστήματος.

Από την πρώτη στιγμή, οι τεχνικές ομάδες της GCC κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποκατέστησαν πλήρως το πρόβλημα, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Η GCC απολογείται για την αναστάτωση η οποία ενδεχομένως προκλήθηκε και διαβεβαιώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή υποστήριξη του CyAlert,με γνώμονα την ασφάλεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.