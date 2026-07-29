Την ώρα που δύο παράλληλες έρευνες της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς αναζητούν ευθύνες για όσα απαράδεκτα προκάλεσαν την μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, οι κάτοικοι της περιοχής βράζουν από οργή. Αυτό που πρωτίστως τους ενδιαφέρει, όπως λένε, είναι να κλείσει αμέσως το πεδίο βολής που έχει θέσει πάμπολλες φορές τις ζωές τους σε κίνδυνο. Η φωτιά ήταν απλώς ένα από τα σοβαρότατα περιστατικά μιας ατέλειωτης λίστας γεμάτης με… ατυχήματα, που καθαρά από τύχη δεν προκάλεσαν απώλειες ανθρώπινων ζωών. Σημειώνεται πως μόνο την τελευταία τριετία καταγράφηκαν έξι σοβαροί τραυματισμοί συνανθρώπων μας σε δύο μονάδες ανακύκλωσης στην Αραδίππου, όταν εξερράγησαν βλήματα που μάζεψαν κάποιοι από το πεδίο βολής.

«Πιο παλιά άπλωναν ρούχα και έπεφταν πράγματα από την ατμόσφαιρα πάνω τους και μια φορά πέρασε σφαίρα δίπλα από μια γυναίκα και καρφώθηκε στο σπίτι» λέει στον «Φ» ο πρώην κοινοτάρχης Καλού Χωριού, Κυριάκος Αντζουλής, ο οποίος αναφέρθηκε σε μερικά μόνο περιστατικά αυτής της ατέλειωτης λίστας. «Σε κάποια φάση λίγο μετά το 2010 έσπαζαν τα σπίτια από τις εκρήξεις και όταν κάναμε παράπονο μας είπαν πως είναι κακής ποιότητας υλικά. Ρώτησα τότε τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου, “μόνο οι κάτοικοι του Καλού Χωριού αγόρασαν τσιμέντα χαλασμένα”; Άλλη φορά, γύρω στο 2013-2014, πήγα με αστυνομικό του σταθμού Αραδίππου και βρήκαμε βλήματα, που δεν εξερράγησαν, καρφωμένα μέσα στα χωράφια. Μετά όταν άρχισαν οι γεωργοί να μην φοβούνται τα έπιαναν και τα έβαζαν στα όρια του πεδίου βολής, για να μπορέσουν να σπείρουν τα χωράφια τους. Εκείνη την περίοδο είχαμε πετύχει να τους απαγορεύσουμε να κάνουν οτιδήποτε στο πεδίο βολής τους θερινούς μήνες. Επίσης, έφερναν νάρκες από την περιοχή Ζυγίου για να τις αχρηστεύουν. Έτσι εκρήξεις και έτσι δονήσεις δεν ξανακούσαμε», σημείωσε, τονίζοντας πως έστειλε μεγάλο αριθμό επιστολών για να κλείσει το πεδίο βολής στα 15 χρόνια που ήταν κοινοτάρχης. «Σε κάποια φάση έκατσα μες τη μέση του πεδίου βολής για να σταματήσουν οι εκρήξεις. Τόσες διαμαρτυρίες κάναμε», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας πως όσα συνέβησαν τη Δευτέρα είναι «ανεύθυνα και ανεπίτρεπτα».

Κάτοικοι στον Ψευδά, εξάλλου, μιλώντας στον “Φ” δεν έκρυψαν την αγανάκτησή τους. «Πρέπει να φύει το πεδίο βολής. Αν σου πω ότι πέφτουν βλήματα μες το γήπεδο σαν παίζουν ποδόσφαιρο οι παίκτες; Αυτό έγινε πριν 3-4 χρόνια. Έπεσε το βλήμα μέσα στα αποδυτήρια. Είναι επικίνδυνο, θέλουμε παπά να μας το πει; Καλά και γλίτωσαν τότε, ευτυχώς εν εκράγηκε να σκοτώσει κανέναν. Άτε τζείνο πες επέρασε, αλλά τούτο το εχτεσινό (προχθεσινό) ήταν τραγωδία», ανέφερε ο Παρασκευάς Ερωτοκρίτου. Από την πλευρά του ο Σάββας Πέτρου αναφέρθηκε σε περιστατικό όπου βλήμα έπεσε κοντά στο σχολείο των Πυργών. «Να φύει το πεδίο βολής που την περιοχή μας, δημιουργεί μας προβλήματα. Είναι οι πυρκαγιές, φεύκουν τους και βλήματα. Την περασμένη φορά πήγε έξω από το σχολείο των Πυργών».

Το θέμα φαίνεται πως θα έχει συνέχεια αφού τα συμπλέγματα κοινοτήτων της περιοχής θα υποβάλουν ξανά αίτημα για να κλείσει το πεδίο βολής, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου. Κληθείς να πει εάν συνεχίζει να ζητά τη σύλληψη του υπουργού Άμυνας, απάντησε θετικά. «Επιμένω σε εκείνες τις δηλώσεις επειδή ξέρουμε ποιοι είναι οι εμπρηστές. Εάν δεν είναι υπόψη του πως θα γινόταν αυτή η άσκηση, τότε λυπούμαι. Κάποιος δίνει τις εντολές», είπε, επαναλαμβάνοντας πως δεν έγινε ούτε καθαρισμός των αντιπυρικών ζωνών.

Σημειώνεται πως από τη φωτιά κάηκαν 120 εκτάρια με πεύκα, ελιές, θάμνους και άγρια βλάστηση, ενώ υπάρχουν ζημιές και σε καλλιέργειες.

Ψάχνουν αυτούς που αποφάσισαν

Τα ερωτήματα γύρω από το ποιος αποφάσισε την καταστροφή ρουκετών RPG από το 70ο Τάγμα Μηχανικού παραμένουν πάντως αναπάντητα, παρά το γεγονός πως ο υπουργός Άμυνας απέδωσε ανοικτά ευθύνες. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή που μίλησε στον «Φ», εντός των επόμενων ημερών, θα υπάρξουν οι πρώτες ενέργειες που έχουν σχέση με ενδεχόμενες ευθύνες. Ωστόσο, όπως μας αναφέρθηκε θα πρέπει ν’ ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Χθες ο υπουργός Άμυνας είχε συνάντηση με τον αρχηγό του ΓΕΕΦ, Εμμανουήλ Θεοδώρου, από τον οποίο ζητήθηκε ο ορισμός ποινικού ανακριτή. Ακολούθησε ανακοίνωση που ανέφερε ότι ως ποινικός ανακριτής ορίστηκε ο Ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου, ο οποίος θα εξακριβώσει τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς, ενώ θα διερευνήσει και ενδεχόμενες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Ο ποινικός ανακριτής στην ουσία θα πρέπει να διαπιστώσει για ποιο λόγο παραβιάστηκε το πρωτόκολλο της Ε.Φ. και δεν τηρήθηκε η σχετική οδηγία πως από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν πρέπει να γίνονται ασκήσεις με βαρέα όπλα και να καταστρέφονται πυρομαχικά λόγω των ψηλών θερμοκρασιών. Από κει και πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ακόμη τρία σημεία: Ποιοι ήταν παρόντες κατά την καταστροφή των πυρομαχικών, κατά πόσον ήταν ενήμερο το ΓΕΕΦ κι εάν ήταν πόσο ψηλά στην ιεραρχία έφτασε αυτή η ενημέρωση. Όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα μας από την ίδια πηγή όταν υπάρξει η πρώτη εικόνα επί αυτών των σημείων, τότε θ’ αποφασιστεί εάν θα τεθούν και ποιοι σε διαθεσιμότητα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε λίγους μήνες στο συγκεκριμένο πεδίο βολής, που αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη την Ε.Φ. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάρτιο η κλοπή 13,6 κιλών μείγματος ΤΝΤ κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης για καταστροφή πυρομαχικών από τον 20ο Λόχο Μηχανικού.

Παράλληλα, εν τω μεταξύ, θα τρέχει και η έρευνα της Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου ως προς τον εντοπισμό ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών που έχουν σχέση με τα αίτια της φωτιάς.

Δεν ήταν ενήμερες άλλες υπηρεσίες

Αίσθηση προκαλεί πάντως και το ότι τρεις ημέρες προηγουμένως ενημερώθηκαν οι επηρεαζόμενες κοινότητες για την καταστροφή των εκρηκτικών, δεν φαίνεται, ωστόσο, να ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ενδεικτική είναι η χθεσινή δήλωση του διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ στο κρατικό ραδιόφωνο, ο οποίος ανέφερε πως «όταν υπάρχουν βολές έχουμε ενημέρωση, ανταλλάζουμε επιστολές και δίνουμε τις εισηγήσεις μας αν απαγορεύεται ή όχι. Χθες (προχθές) ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση με καταστροφή εκρηκτικών και δεν ήταν εις γνώση μας».

Ερωτήματα προκύπτουν και ως προς την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος Cy Alert, που δεν στάλθηκε έγκαιρα όταν δόθηκαν εντολές εκκένωσης της Αγίας Άννας και του Ψευδά, αλλά… τέθηκε σε εφαρμογή το παραδοσιακό σύστημα με τις καμπάνες. «Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με το Cy Alert, στάλθηκε το μήνυμα λίγο αργότερα αλλά το θετικό είναι ότι υπήρξε ευελιξία. Εμείς από την αρχή ήμασταν σε επικοινωνία με τους κοινοτάρχες, είχαμε στείλει κόσμο στην περιοχή και η εκκένωση προχώρησε κανονικά», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, σημειώνοντας πως θα γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί το τεχνικό πρόβλημα.