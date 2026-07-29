Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές έθεσε χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού 20χρονος Σύρος, ο οποίος βρίσκεται υπόδικος για υπόθεση εμπρησμών και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεαρός ζήτησε είτε τη μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα είτε να αφεθεί ελεύθερος, υποστηρίζοντας ότι δέχεται απειλές και επιθέσεις από συγκρατούμενούς του. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο πρόσωπα, ένας εκ των οποίων είναι ήδη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών.

Ο 20χρονος προέβη στις αναφορές του κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, κατά την οποία η πρώτη δικάσιμος της υπόθεσης αναβλήθηκε, καθώς δεν παρουσιάστηκε νομικός εκπρόσωπος για κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως οι τρεις παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για τα μέσα Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι η απόφαση για την κράτησή τους κατά την παραπομπή δεν έχει εφεσιβληθεί.

Κατά την τοποθέτησή του ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 20χρονος, (2ος κατηγορούμενος), ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στις Κεντρικές Φυλακές. «Έχω κάποια προβλήματα μέσα στις φυλακές. Υπάρχουν κάποιοι συγκρατούμενοί μου οι οποίοι με απειλούν, μας χτυπούν και όταν επιστρέψουμε θα μας περιμένουν για να μας ξαναχτυπήσουν. Κάποιοι κρατούν μαχαίρια και αυτό είναι εις γνώση των δεσμοφυλάκων. Η Αστυνομία δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Έχω χτυπηθεί επτά φορές. Και ο 1ος κατηγορούμενος (20χρονος) έχει χτυπηθεί», ανέφερε.

Ο 20χρονος ζήτησε από το Δικαστήριο είτε να αφεθεί ελεύθερος είτε να διαταχθεί η μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα.

Το Δικαστήριο, εξετάζοντας το αίτημα υπό το φως της ήδη εκδοθείσας απόφασης κράτησης κατά την παραπομπή της υπόθεσης, η οποία δεν έχει εφεσιβληθεί, έκρινε ότι δεν τέθηκε ενώπιόν του οποιοδήποτε νέο στοιχείο που να διαφοροποιεί τη διαταγή κράτησης. Σε σχέση με τις αναφορές του 20χρονου, το Δικαστήριο ανέφερε ότι αναμένεται πως οι Αστυνομικές Αρχές και η Διεύθυνση των Φυλακών θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για διερεύνηση των ισχυρισμών του. Στον 20χρονο επισημάνθηκε όπως επικοινωνήσει με τη δικηγόρο του και να την ενημερώσει για όσα ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι αυτή γνωρίζει τις διαδικασίες και μπορεί να τις ενεργοποιήσει για διερεύνηση των ισχυρισμών του. Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ζήτημα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.