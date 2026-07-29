Εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών για λύση του Κυπριακού θεωρεί το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, και αναδημοσίευσε το ίδιο το Υπουργείο, η Άγκυρα αναφέρει ότι εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό από τη λήξη της θητείας του.

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία «δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση» μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το 2025.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η πρόοδος σε ζητήματα συνεργασίας μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Παράλληλα, η Άγκυρα εξαπολύει επίθεση κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένη προοπτική λύσης όσο δεν αλλάζει, όπως υποστηρίζει, η «αδιάλλακτη στάση» της και όσο δεν τερματίζονται ενέργειες που, κατά τον τουρκικό ισχυρισμό, επηρεάζουν αρνητικά και την ασφάλεια της περιοχής.

Το ΥΠΕΞ απορρίπτει εκ νέου τα μοντέλα λύσης που δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, αναφέροντας ότι έχουν «εξαντληθεί» και ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση επαναφέρει την πάγια θέση της Άγκυρας ότι μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί και στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, επαναλαμβάνουμε ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρει η τουρκική ανακοίνωση.

Η Άγκυρα καταλήγει επιβεβαιώνοντας ότι η υποστήριξή της προς την «τδβκ» και τους Τουρκοκυπρίους παραμένει πλήρης.

ΚΥΠΕ