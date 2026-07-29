Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του γιου της ιδιοκτήτριας του οχήματος που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά τα χαράματα στην Πάφο. Ο 35χρονος φέρεται να ομολόγησε ανακρινόμενος την τέλεση του αδικήματος, αποδίδοντας την πράξη του σε διαφορές που είχε με τη μητέρα του.

Ο εμπρησμός του οχήματος έγινε στις 4:00 τα χαράματα, ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία της ιδιοκτήτριας στην Πάφο. Δύο πυροσβεστικά οχήματα έφθασαν στη σκηνή και κατάσβεσαν τη φωτιά, αφού το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αστυνομία, εξασφάλισε μαρτυρίες και στοιχεία που καθιστούσαν τον 35χρονο γιο της ιδιοκτήτριας του οχήματος ύποπτο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αυτός συνελήφθη και ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος λέγοντας πως είχε διαφορές με την μητέρα του.

Οι εξετάσεις των Αρχών συνεχίζονται.