Με αιχμές προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και τον τέως πρόεδρο του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου τοποθετήθηκε ο βουλευτής της παράταξης Γιώργος Παμπορίδης, στον απόηχο δημοσιεύματος για τις προθέσεις του κ. Νεοφύτου ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Reporter, αναφερόταν σε πηγές προσκείμενες στον Αβέρωφ Νεοφύτου, οι οποίες παρουσίαζαν τον τέως πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ως ενοχλημένο με όσους ασχολούνται με τις προεδρικές εκλογές στο κόμμα, την ώρα που επίκεινται σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό. «Φιλοδοξία όλων πρέπει να είναι η επίλυση του Κυπριακού και όχι οι καρέκλες», φέρονται να έλεγαν οι εν λόγω πηγές. «Να ασχολείται η Ευρώπη, να ασχολούνται τα Ηνωμένα Έθνη, να συζητείται το Κυπριακό στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και η έγνοια του ΔΗΣΥ να είναι ποιος θα είναι υποψήφιος για Πρόεδρος το 2028; Αμαυρώνουν την μνήμη του ιδρυτή του κόμματος και διαγράφουν τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε ο ΔΗΣΥ», είχαν επίσης τονίσει οι πηγές αυτές.

Στη σκιά του δημοσιεύματος, ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προτίθεται να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες, δήλωσε ότι συμφωνεί με τη θέση πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός ιδρύθηκε με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Τόνισε, παράλληλα, ότι το εθνικό ζήτημα θα πρέπει να τίθεται πάνω από κάθε άλλη επιδίωξη και ιδιαίτερα πάνω από τις προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε σε πρόσωπα που συγκροτούν ομάδες συμβούλων, υπόσχονται κυβερνητικές θέσεις, έχουν στήσει επιτελεία και πραγματοποιούν συναντήσεις με κομματικά στελέχη.

«Και όσους μαζεύουν γύρω τους συμβούλους και επιτελείς τάσσοντας υπουργικούς θώκους. Και όσους στήνουν εκλογικά επιτελεία και δεξιώνονται ολημερίς κομματικά στελέχη. Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε…», ανέφερε.

Η αναφορά του ερμηνεύεται ως σαφής υπαινιγμός τόσο προς την Αννίτα Δημητρίου όσο και προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις διεργασίες στον ΔΗΣΥ ενόψει των Προεδρικών.

Ο Γιώργος Παμπορίδης υπογράμμισε ακόμη ότι όλοι θα αξιολογηθούν από τη στάση τους στο Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι πρώτη θα κριθεί η Κυβέρνηση.Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα ότι κανείς δεν θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το Κυπριακό για επικοινωνιακές ή πολιτικές σκοπιμότητες. «Όποιος το επιχειρήσει θα έχει βαρύτατες ευθύνες και εμένα τουλάχιστον θα με έχει απέναντι όποιος και αν είναι», διαμήνυσε.

Θα συμφωνήσω πλήρως με τον Αβέρωφ (ή έστω τις "πηγές προσκείμενες…" σε αυτόν).

Ο Συναγερμός ιδρύθηκε για να λύσει το Κυπριακό και πάντα το Κυπριακό θα προέχει έναντι κάθε άλλου ζητήματος, πολλώ δε μάλλον έναντι των προσωπικών ατζεντών κάθε πολιτικού προσώπου.

Κι αυτό… — George Pamboridis (@GPamboridis) July 14, 2026

Αυτούσια η ανάρτηση του Γιώργου Παμπορίδη

«Θα συμφωνήσω πλήρως με τον Αβέρωφ (ή έστω τις “πηγές προσκείμενες…” σε αυτόν).

Ο Συναγερμός ιδρύθηκε για να λύσει το Κυπριακό και πάντα το Κυπριακό θα προέχει έναντι κάθε άλλου ζητήματος, πολλώ δε μάλλον έναντι των προσωπικών ατζεντών κάθε πολιτικού προσώπου.

Κι αυτό περιλαμβάνει τους πάντες. Και όσους μαζεύουν γύρω τους συμβούλους και επιτελείς τάσσοντας υπουργικούς θώκους. Και όσους στήνουν εκλογικά επιτελεία και δεξιώνονται ολημερίς κομματικά στελέχη. Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε…

Στο Κυπριακό πάντως θα κριθούμε όλοι, με πρώτη την ίδια την Κυβέρνηση.

Εύχομαι πως κανένας δεν θα βρεθεί να παίξει με το Κυπριακό για να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς του τακτικισμούς. Όποιος το επιχειρήσει θα έχει βαρύτατες ευθύνες και εμένα τουλάχιστον θα με έχει απέναντι όποιος και αν είναι».