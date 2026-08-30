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«Πριν τον πάρει η θάλασσα στην αγκαλιά της, μερίμνησε ώστε να σωθεί η μικρή του κόρη». Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια φίλος του 76χρονου Ντίμη Μαυρόπουλου περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη θαλασσοταραχή που σημειώθηκε στο Κάβο Γκρέκο, ενώ επέβαινε σε σκάφος.

Η ανάρτηση του φίλου του αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της τραγωδίας, αλλά και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου τον οποίο περιγράφει ως «έναν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους». Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από το 1969 και τους συνέδεε μια φιλία δεκαετιών.

Ο τραγικός θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε όλη την Κύπρο, καθώς ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη Λεμεσό, αλλά και στον χώρο του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το όνομά του είχε συνδεθεί για δεκαετίες με τους αγώνες ράλι, στους οποίους είχε διακριθεί ως πολυπρωταθλητής.

Η ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου

Τη θλίψη της για τον θάνατό του εξέφρασε και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, πολυπρωταθλητή αγώνων Ράλι και μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ακόμη ότι «η μακρόχρονη και ξεχωριστή πορεία του στους αγώνες, αλλά και η προσφορά του στον χώρο του αυτοκινήτου, θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων μας».

«Τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο»

Συγκινημένη είναι και η αναφορά του Δήμου Λεμεσού στον εκλιπόντα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς ράλι της εποχής του.

«Ως ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς ράλι της εποχής του, τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις», αναφέρει ο Δήμος Λεμεσού.

Όπως σημειώνει, ο Ντίμης Μαυρόπουλος μετέτρεψε αργότερα τη μεγάλη του αγάπη για το αυτοκίνητο σε σημαντική παρακαταθήκη, δημιουργώντας στη Λεμεσό το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την τραγωδία

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο, καθώς και τα αίτια του θανάτου του 76χρονου.

(Βίντεο 1/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/bq48acEVQm — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με το πρώτο φως της ημέρας ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε νέες έρευνες.

Βυθισμένα πλοία από την θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο

Φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι από τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποχαιρετούν τον Ντίμη Μαυρόπουλο με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον τραγικό χαμό του.

tanea.gr