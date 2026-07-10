Την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές αποκάλυψε ο Γιώργος Παμπορίδης, προσδίδοντας εντονότερο ενδιαφέρον στις εσωκομματικές συζητήσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται η Αννίτα Δημητρίου και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ως πιθανοί διεκδικητές.

Ερωτηθείς στο podcast του ΑΝΤ1, ποια πρόσωπα θεωρεί ο ίδιος ότι θα συμμετέχουν σε πιθανές εσωκομματικές εκλογές, ο κ. Παμπορίδης, απάντησε ξεκάθαρα η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο ίδιος.

Είπε πως «το να πάρεις απόφαση να είσαι υποψήφιος για το χρίσμα του υποψηφίου, έχει μια θεωρητική και μια πρακτική διαδικασία. Πρώτων, πιστεύεις ότι μπορείς να γίνεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Με όλο τον σεβασμό και την ταπεινότητα, πιστεύω ότι έχω εκείνα που απαιτούνται για να υπηρετήσω το αξίωμα». Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει «τις προσβάσεις που έχουν οι άλλοι δύο (σ.σ Αβέρωφ Νεοφύτου και Αννίτα Δημητρίου).

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στο podcast του ΑΝΤ1:

Ερώτηση: Αν ζητούσα από τον Γιώργο Παμπορίδη να μου πει τρία πιθανά ονόματα που θεωρεί πως θα είναι στις εσωκομματικές του ΔΗΣΥ;

Γιώργος Παμπορίδης: «Θα έλεγα ο Αβέρωφ Νεοφύτου η Αννίτα Δημητρίου και εγώ»

Ερώτηση: Άρα είναι στο μυαλό του Γιώργου Παμπορίδη το ’28. Δεν το κρύβει.

Γιώργος Παμπορίδης: «Τι να κρύψω. Μισό λεπτό να εξηγηθούμε. Το να πάρεις απόφασή αν θα είσαι υποψήφιος για το χρίσμα του υποψηφίου προέδρου έχει μια διαδικασία. Πρώτο έχει μια θεωρητική και μια πρακτική διαδικασία. Πρώτο. Πιστεύεις μπορείς να γίνεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνεις τη δουλειά. Έχεις τη δυνατότητα. Με όλο τον σεβασμό και ταπεινά θεωρώ ότι έχω εκείνα τα στοιχεία για να υπηρετήσω το αξίωμα. Θεωρώ όμως ότι δεν έχω τις προσβάσεις που έχουν οι άλλοι δυο που περιέγραψα»

Για τις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Παμπορίδης είπε πως η ανατροπή έγινε από τη Λευκωσία και ότι πρέπει στον ΔΗΣΥ να πάρουν το μήνυμα ότι η Λευκωσία στήριξε για μια τελευταία φορά τον ΔΗΣΥ «για να καταστεί η φωνή των νοικοκυριών που κρατούν στους ώμους τους την κυπριακή οικονομία.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, αποκάλυψε επίσης ότι «αξιωματούχοι του κόμματος έπαιρναν τηλέφωνο ψηφοφόρους του Συναγερμού και τους έλεγαν να μην με ψηφίσουν. Τούτα τα πράγματα δεν περιποιούν τιμή σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως ο ΔΗΣΥ. Και αν κωφεύσει η ηγεσία σε αυτά που έγιναν και δεν τα χειριστεί θα τα βρει μπροστά της. Ο κόσμος του Συναγερμού δεν είναι βλάκας. Με έπαιρναν και μου έλεξαν, ξέρεις με πήρε ο τάδε και μου είπε αυτά και αυτά. Και αν θέλεις στα δίνω και γραπτώς. Είναι ανοησίες, είναι ποινικά αδικήματα αυτά τα πράγματα».

Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Παμπορίδης είπε ότι «να αναγνωρίσει ότι ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός ΔΗΣΥ, ότι έκανε λάθος, να ζητήσει να επιστρέψει στις δομές του ΔΗΣΥ και να εκτεθεί. Εάν το έκανε θα υποστήριζα την επανεγγραφή του ως μέλος».

Αννίτα Δημητρίου: «Το ενδιαφέρον για τις Προεδρικές είναι θεμιτό – Ο ΔΗΣΥ πρέπει να μείνει ενωμένος» – Τι είπε για τις καταγγελίες Παμπορίδη

Τη θέση της αναφορικά με τις δηλώσεις του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργου Παμπορίδη, διατύπωσε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου κλήθηκε να απαντήσει κατά πόσο γνώριζε για τις καταγγελίες του κ. Παμπορίδη, σύμφωνα με τις οποίες στελέχη του κόμματος τηλεφωνούσαν σε ψηφοφόρους και τους παρότρυναν να μην τον ψηφίσουν. Απαντώντας, ανέφερε ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχουν αρμόδια όργανα, στα οποία τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να παραπέμπονται και να επιλύονται.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να προκληθεί διχασμός στο κόμμα με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028. Όπως σημείωσε, ο ΔΗΣΥ πρέπει, πάση θυσία, να προχωρήσει ενωμένος στις «επόμενες μάχες».

Η κ. Δημητρίου κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την πρόθεση του κ. Παμπορίδη να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028, απαντώντας ότι «το ενδιαφέρον είναι θεμιτό».