Αντιστρέφει τα πυρά ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξέφρασε χθες την απογοήτευσή του από τα κόμματα που καταψήφισαν την πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας για το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία σε πολιτική επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού».

«Χθες καταψηφίστηκε ένας συγκεκριμένος κυβερνητικός χειρισμός και ένα αίτημα που κατατέθηκε ως κατεπείγον. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, «η επιλογή της Κυβέρνησης να καταθέσει ένα υποτιθέμενο τόσο σοβαρό ζήτημα κυριολεκτικά στο παρά ένα, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο για μελέτη, διαβούλευση και ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν μπορεί παρά να δημιουργεί εύλογα ερωτήματα πολιτικής σκοπιμότητας. Αν πράγματι η παράταση ήταν τόσο κρίσιμη για τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, γιατί δεν προβλέφθηκε έγκαιρα; Γιατί δεν ενσωματώθηκε εξαρχής στη σχετική νομοθεσία, όπως συνέβη σε προηγούμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;».

«Η δημιουργία νέων δομών, η παράταση θητειών και η επιβάρυνση του δημοσίου με νέες ανελαστικές δαπάνες αποτελούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορούν να εμφανίζονται την τελευταία στιγμή και να ζητείται από τη Βουλή να τις εγκρίνει χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Πολύ περισσότερο, είναι αδιανόητο να επιχειρείται να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι η εξασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαρτάται από την εξάμηνη παράταση της θητείας ενός συγκεκριμένου προσώπου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Από το 2004, συνεχίζει ο ΔΗΣΥ, «η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύεται τα Πολυετή Δημοσιονομικά Πλαίσια και εξασφαλίζει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους μέσω των αρμόδιων θεσμών του κράτους. Το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν αποδείξει διαχρονικά, με επιτυχία, ότι μπορούν να επιτελέσουν αυτό το έργο».

«Η ίδια η ιστορική πορεία της χώρας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης», καταλήγει.