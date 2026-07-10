Ισχυρή άνοδο κατέγραψε την Παρασκευή η μετοχή της easyJet στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά την ανακοίνωση ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εξετάζει πρόταση εξαγοράς από την Apollo Global Management, συνολικού ύψους περίπου 7,7 δισ. δολαρίων.

Βάσει της πρότασης σε μετρητά, οι μέτοχοι της easyJet θα λάβουν 7,15 στερλίνες ανά μετοχή, ποσό που αποτιμά την εταιρεία σε 5,7 δισ. στερλίνες ή περίπου 7,66 δισ. δολάρια.

Η προσφορά της Apollo αντιστοιχεί σε premium περίπου 22% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της Πέμπτης, όταν η μετοχή της easyJet έκλεισε στις 5,88 στερλίνες, καταγράφοντας απώλειες 0,5%.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άλμα περίπου 14%, ενώ από την αρχή του έτους εμφανίζει συνολικά κέρδη 15,2%.

Εναλλακτική συμμετοχής για τους μετόχους

Πέραν της καταβολής μετρητών, η Apollo προτείνει στους μετόχους της easyJet και μια εναλλακτική επιλογή, γνωστή ως «Stub Equity Alternative».

Μέσω αυτής, οι μέτοχοι θα μπορούν να μεταφέρουν την υφιστάμενη συμμετοχή τους στην easyJet στο επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου τα κεφάλαια της Apollo θα διατηρούν την επένδυσή τους στην αεροπορική εταιρεία.

Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στους επενδυτές να διατηρήσουν μέρος των δικαιωμάτων ψήφου και της μελλοντικής συμμετοχής τους στην εταιρεία. Οι ακριβείς όροι της πρότασης παραμένουν υπό συζήτηση.

Ανταγωνιστική πρόταση από την Castlelake

Η easyJet βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο εξαγοραστικού ενδιαφέροντος, καθώς είχε προηγηθεί πρόταση από την επενδυτική εταιρεία Castlelake, η οποία αποτιμά την αεροπορική εταιρεία σε περίπου 7,3 δισ. δολάρια.

Η πρόταση της Castlelake προβλέπει τίμημα 6,90 στερλινών ανά μετοχή. Η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 3 Αυγούστου για να καταθέσει επίσημη προσφορά ή να αποχωρήσει από τη διαδικασία.

Η τιμή που προτείνει η Apollo αντιπροσωπεύει premium 81% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της easyJet στις 28 Μαΐου, όταν η μετοχή βρισκόταν στις 3,94 στερλίνες.

Η ημερομηνία εκείνη ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου προσφοράς που συνδέεται με το ενδιαφέρον της Castlelake.

Υπό πίεση ο παγκόσμιος αεροπορικός κλάδος

Το εξαγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο, κυρίως λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους και της αβεβαιότητας που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι προμήθειες αεροπορικών καυσίμων έχουν περιοριστεί μετά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους των αεροπορικών εταιρειών.

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών αναμένεται να περιοριστεί περίπου στο μισό το 2026, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες για καύσιμα.

Διευρύνθηκαν οι ζημιές της easyJet

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ζημιές της easyJet αυξήθηκαν σημαντικά. Η εταιρεία ανακοίνωσε ζημιές προ φόρων 552 εκατ. στερλινών, έναντι ζημιών 394 εκατ. στερλινών την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η διοίκηση ανέφερε ότι οι επιδόσεις του δεύτερου εξαμήνου έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το αυξημένο κόστος καυσίμων και την περιορισμένη ορατότητα ως προς τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι δύο προτάσεις εξαγοράς αναδεικνύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την easyJet και δημιουργούν προϋποθέσεις ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτικών ομίλων.