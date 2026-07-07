Οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας EasyJet κατέγραψαν χθες Δευτέρα σημαντική άνοδο στις πρώτες χρηματιστηριακές συναλλαγές, ως αποτέλεσμα της κατ’ αρχήν συμφωνίας της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Castlelake, για πρόταση εξαγοράς της EasyJet, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της EasyJet ενισχύθηκε χθες το πρωί κατά 10,5%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων.

Η αναθεωρημένη πρόταση της Castlelake για εξαγορά της EasyJet, η οποία συμφωνήθηκε την Κυριακή, ακολούθησε την απόρριψη, τον προηγούμενο μήνα, προηγούμενης προσφοράς ύψους 4,93 δισ. λιρών. Συνολικά, η Castlelake έχει καταθέσει πέντε προτάσεις εξαγοράς της EasyJet.

Η νέα πρόταση προβλέπει καταβολή 6,90 δολαρίων σε μετρητά ανά μετοχή. Η Castlelake έχει πλέον προθεσμία έως τις 3 Αυγούστου για να καταθέσει δεσμευτική προσφορά ή να αποσύρει το ενδιαφέρον της.

Η πρόταση εξαγοράς έρχεται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Διεθνής Σύνδεσμος Αερομεταφορών έχει προειδοποιήσει ότι τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών ενδέχεται να μειωθούν έως και στο μισό μέσα στη χρονιά, καθώς οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να είναι περίπου 70% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, που δημοσιεύθηκαν στις 21 Μαΐου, η EasyJet ανακοίνωσε ζημίες προ φόρων ύψους 552 εκατ. λιρών για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Παράλληλα, τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 4 δισ. λίρες, ενώ η εταιρεία προειδοποίησε για επικείμενες αυξήσεις τιμών και επιβράδυνση των κρατήσεων.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους την Κυριακή, η EasyJet και η Castlelake ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η Castlelake εξέφρασε τον σεβασμό της προς την EasyJet και το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς και την πρόθεσή της να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, η Castlelake δήλωσε ότι υποστηρίζει το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της EasyJet, το οποίο θεωρεί καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της λειτουργικής αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της εταιρείας σε βάθος χρόνου.