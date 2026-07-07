Οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο ρόλο και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του για αναβίωση των συνομιλιών στο Κυπριακό είναι το πρώτο που κρατά η Λευκωσία από τις εκθέσεις που έχουν σταλεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Κυβερνητική πηγή με την οποία μίλησε το philenews σχολιάζοντας τις δύο εκθέσεις του ΓΓ για τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό και τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο νησί, σημείωσε πως αυτό που «έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικότερα, στη σημασία της στήριξης της ΕΕ στις προσπάθειες του ΓΓ ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού».

Η Λευκωσία εκτιμά πως οι αναφορές αυτές «επιβεβαιώνουν μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή: την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα».

Περαιτέρω, η κυπριακή κυβέρνηση σημειώνει το ότι ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας και «αυτή είναι και η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή».

Η ίδια κυβερνητική πηγή πρόσθεσε πως «από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε ώστε να δημιουργηθεί αυτό το παράθυρο και να αξιοποιηθεί πλήρως, με σοβαρότητα, συνέπεια και προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Οι εκθέσεις – σύμφωνα με μια πρώτη ανάγνωση που έγινε από πλευράς Λευκωσίας – επιβεβαιώνουν, την ίδια ώρα, τη συνέχιση της εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα για την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού και καταγράφουν ως θετική εξέλιξη την εντατικοποίηση του διαλόγου ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σε ό,τι αφορά τα Βαρώσια, εκτίμηση είναι πως «οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα είναι σαφείς και σημαντικές. Ο ΓΓ ΟΗΕ δηλώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και επαναλαμβάνει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει αναλλοίωτη. Η αναφορά στα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ανάγκη συμμόρφωσης με αυτά επιβεβαιώνει ότι το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου παραμένει ξεκάθαρο και δεσμευτικό».

Τέλος υπογραμμίζεται το ότι «καμία ενέργεια που δημιουργεί νέα τετελεσμένα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».