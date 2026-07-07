Η σύνοδος του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα δεν περιλαμβάνει το Κυπριακό στην ατζέντα της, αλλά μπορεί να προκύψει ένα μομέντουμ το οποίο θα επηρεάσει τις πάρα πέρα προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών. Για την Τουρκία η σύνοδος του ΝΑΤΟ αναδεικνύει το ρόλο της εντός της συμμαχίας, αλλά την ίδια ώρα σπεύδει να αναδείξει τη σημασία στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Λευκωσία έχει από καιρό στρέψει το βλέμμα προς την Άγκυρα και περιμένει να δει κινήσεις που θα βοηθήσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην προσπάθειά του για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό. Θεωρεί ότι τα ευρωτουρκικά και το ότι η Τουρκία θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη δίνουν ένα καλό υπόβαθρο προς όφελος του Κυπριακού.

“Είμαστε μέρος της Ευρώπης…”

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στους Τάιμς της Νέας Υόρκης ήταν αρκετά αποκαλυπτικός ως προς το πώς η χώρα του βλέπει σήμερα τις σχέσεις της με την ΕΕ. Σύμφωνα με τον Φιντάν, η Τουρκία και η Ευρώπη πρέπει να θεωρούν η μία την άλλη ως ζωτικής σημασίας για τη συλλογική τους ασφάλεια.

«Είμαστε κι εμείς μέρος της Ευρώπης και, αν δεν ενωθούμε στην ευρωπαϊκή γεωγραφία για να διαμορφώσουμε την πλατφόρμα ασφαλείας μας, δεν θα νιώσουμε ποτέ αρκετά ασφαλείς», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν στην Άγκυρα με τον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και το Κυπριακό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν ανάμεσα στους τρεις.

Τι θα συζητήσουν στην Άγκυρα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε σε ανακοίνωση πως η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας. Ο Πρόεδρος Κόστα θα μεταβεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, όπου την Τρίτη θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών της Συνόδου Κορυφής του NATO, ενώ την Τετάρτη, Κόστα και φον ντερ Λάιεν θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, επισημαίνει η ανακοίνωση. Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, και ειδικότερα για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, σημειώνεται.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, με την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία να καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας, στη βάση κοινών συμφερόντων και πραγματιστικών βημάτων, αναφέρεται. Επιπλέον, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν την πρόοδο στην εφαρμογή της κοινής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 και αφορά την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας.

Κρατά μικρό καλάθι η Λευκωσία

Η Λευκωσία παρά το γεγονός ότι βλέπει να δικαιώνεται η θέση Χριστοδουλίδη για Κυπριακό – Ευρωτουρκικά επιλέγει να κρατά μικρό καλάθι. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη: «Δεν ξέρω εάν είναι καθοριστικές αυτές οι συναντήσεις, αλλά θα είναι ενδεικτικές».

Ο Κ. Λετυμπιώτης σημείωσε πως μέσα από τις τοποθετήσεις Ερντογάν και Φιντάν φαίνεται να υπάρχει μία αναθέρμανση του ενδιαφέροντος της Τουρκίας για πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, υπάρχει και «μια διακηρυγμένη θέση από την ΕΕ ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η πρόοδος» την οποία ζητά η Τουρκία και της οποίας ο δρόμος περνά και μέσα από το Κυπριακό. Με τον Κ. Λετυμπιώτη να υπογραμμίζει πως οι υποχρεώσεις της Τουρκίας δεν είναι μόνο οι κυπρογενείς.

Η Λευκωσία βρίσκεται σε αναμονή και των επαφών της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Οι επαφές Ολγκίν με Κόστα και φον ντερ Λάιεν θεωρούνται σημαντικές. Ο Λετυμπιώτης στις δηλώσεις του υπενθύμισε το πρόσφατο άρθρο της Ολγκίν στο οποίο είχε αναφερθεί στο ρόλο που η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί επίσης ότι για τη σύγκληση της άτυπης πολυμερούς εκκρεμεί η συγκατάθεση από πλευράς Τουρκίας. Αυτό που από ελληνοκυπριακής πλευράς υποστηρίζεται συνεχώς είναι ότι η πολυμερής όποτε κι αν αυτή πραγματοποιηθεί θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη διαπραγματεύσεων «πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας», σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο.