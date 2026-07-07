Η Κύπρος περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της Prodea Investments για επενδύσεις σε οικιστικά έργα υψηλών προδιαγραφών, στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το capital.gr, η εταιρεία προγραμματίζει επενδύσεις τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ σε έργα οικιστικού χαρακτήρα, κυρίως branded residences, στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Στην Κύπρο δρομολογούνται δύο έργα κατοικιών: ο πύργος Landmark στη Λευκωσία, με 35 κατοικίες, και ο οικιστικός πύργος Parklane στη Λεμεσό. Το τρίτο έργο αφορά την ανάπτυξη τεσσάρων πολυτελών βιλών στην Πάρο.

Η συνολική επιφάνεια των κατοικιών που προβλέπεται να αναπτυχθούν ανέρχεται σε 18.000 τ.μ., ενώ η μέση τιμή πώλησης εκτιμάται στις 16.000 ευρώ ανά τ.μ.. Με βάση τις προβλέψεις της εταιρείας, τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις αναμένεται να φθάσουν τα 288 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Prodea προχωρεί στη δημιουργία νέου επενδυτικού φορέα για τον τομέα των logistics, μέσω της εταιρείας «Θριασεύς Α.Ε.», στην οποία μεταφέρονται ακίνητα και μελλοντικές αναπτύξεις της εισηγμένης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι επενδυτές που θα αποκτήσουν το 49% του νέου βραχίονα logistics. Όπως αναφέρεται, πρόκειται να προέρχονται από εγχώρια και διεθνή θεσμικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια και δεν θα ανήκουν στο υφιστάμενο μετοχικό σχήμα της Prodea.

Σε πρώτη φάση, η νέα εταιρεία θα περιλαμβάνει έξι ακίνητα συνολικής αξίας 125,3 εκατ. ευρώ, καθώς και το 100% της θυγατρικής «Πλειάδες Κτηματική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», η οποία κατέχει 44 οικόπεδα αξίας 15,2 εκατ. ευρώ.

Η Prodea έχει επίσης θέσει σε τροχιά τρία νέα έργα logistics συνολικής επιφάνειας άνω των 140.000 τ.μ., με το ύψος της επένδυσης να προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο έργο αφορά ανάπτυξη 100.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, ενώ δεύτερη ανάπτυξη 32.000 τ.μ. προγραμματίζεται στο Μαρκόπουλο, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση των έργων, το χαρτοφυλάκιο logistics της εταιρείας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 280.000 τ.μ. και αξία 260 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια έσοδα από μισθώματα υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν στα 18 εκατ. ευρώ, από 8 εκατ. ευρώ σήμερα.

Πέραν των logistics και των οικιστικών αναπτύξεων, η Prodea προβλέπει επενδύσεις 213 εκατ. ευρώ σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας. Η εταιρεία στοχεύει, μέσω χαρτοφυλακίου 1.269 δωματίων, σε ετήσιο κύκλο εργασιών 260 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη EBITDA άνω των 79 εκατ. ευρώ.

Capital.gr