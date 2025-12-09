Η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ επιταχύνει τη στρατηγική της για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, ολοκληρώνοντας μια διετή διαδικασία μετασχηματισμού. Μετά τις μεγάλες συμφωνίες πώλησης που ανακοίνωσε χθες, η συνολική αξία των συναλλαγών από το 2024 και μετά ανέρχεται σε 1,65 δισ. ευρώ, σημαντικό βήμα προς την ανανέωση του επενδυτικού της προφίλ.

Η εταιρεία γνωστοποίησε δύο νέες συμφωνίες:

Πώληση ακινήτων και συμμετοχών αξίας 745 εκατ. ευρώ προς τον όμιλο Παπαλέκα (Yoda Plc) .

προς τον όμιλο . Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα, αξίας 510,7 εκατ. ευρώ.

Με τις κινήσεις αυτές, η Prodea επιταχύνει την αναμόρφωση του χαρτοφυλακίου της, το οποίο περιελάμβανε άνω των 330 ακινήτων με ενεργητικό περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Κύρια στοιχεία των συναλλαγών: Παπαλέκας και Milora

Ο όμιλος Παπαλέκα, μέσω της VYP Group, αποκτά:

Το 100% της Milora , που κατέχει χαρτοφυλάκιο αξίας 676 εκατ. ευρώ .

, που κατέχει χαρτοφυλάκιο αξίας . Το 30% της Piraeus Tower A.E. , με εκτιμώμενη αξία συμμετοχής περίπου 35 εκατ. ευρώ .

, με εκτιμώμενη αξία συμμετοχής περίπου . Το 80,48% του ιταλικού fund Intracento, ιδιοκτήτη γραφειακού ακινήτου στη Ρώμη, αξίας 46 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγή με Εθνική Τράπεζα – 100 ακίνητα έως το 2026

Η Prodea αναμένει έσοδα 510,7 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση 100 ακινήτων που μισθώνει η Εθνική Τράπεζα. Λόγω της πολυπλοκότητας της συναλλαγής, η ολοκλήρωση τοποθετείται έως τις 22 Μαΐου 2026.

Το 2024, η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις 55 ακινήτων σε Ελλάδα και Ιταλία αξίας 221,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 έχουν ήδη κλείσει πρόσθετες πωλήσεις 174 εκατ. ευρώ.

Στροφή σε τουρισμό, logistics και κατοικίες

Παράλληλα με τις εκποιήσεις ώριμων ακινήτων, η Prodea ενισχύει την παρουσία της σε τουρισμό πολυτελείας, logistics και κατοικίες. Στο πλαίσιο αυτό:

Απέκτησε το υπόλοιπο 30% της Bluekey One , αποκτώντας το 100% του Porto Paros Resort στην Πάρο.

, αποκτώντας στην Πάρο. Αναπτύσσει 14 νέα έργα συνολικής επιφάνειας 264.000 τ.μ., με επενδύσεις 840 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί 500 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

390 εκατ. ευρώ επενδύονται σε ξενοδοχεία και τουριστικές υποδομές.

επενδύονται σε ξενοδοχεία και τουριστικές υποδομές. 123 εκατ. ευρώ σε logistics, με αιχμή το μεγάλο συγκρότημα της Δυτικής Αττικής.

σε logistics, με αιχμή το μεγάλο συγκρότημα της Δυτικής Αττικής. 230,5 εκατ. ευρώ σε κατοικίες προς πώληση, με προσδοκώμενα έσοδα 300 εκατ. ευρώ.

Από τα ακίνητα εισοδήματος που αναπτύσσονται προβλέπονται 15,3 εκατ. ευρώ σε ετήσια μισθώματα, ενώ τα ξενοδοχειακά έργα αναμένεται να αποφέρουν 36,5 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως.

Στρατηγική στόχευση: ρευστότητα, υπεραξίες και περιορισμός δανεισμού

Με την πώληση παλαιότερων και μικρότερων ακινήτων —πολλά εκ των οποίων προέρχονταν από το «πακέτο» της Εθνικής Τράπεζας το 2010— η Prodea:

Κεφαλαιοποιεί συσσωρευμένες υπεραξίες

Μειώνει τον δανεισμό

Αυξάνει τη ρευστότητα για νέες επενδύσεις

για νέες επενδύσεις Μειώνει το διαχειριστικό κόστος

Περιορίζει την εξάρτηση από έναν μισθωτή

Η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου δείχνει να ολοκληρώνεται, επιτρέποντας την ευθυγράμμιση της Prodea με ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο επενδυτικό μοντέλο.

Capital.gr