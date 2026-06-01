Πλησιάζει η μεγάλη μέρα στον ΑΠΟΕΛ. Την Πέμπτη, θα «ξετυλιχθεί» το πρώτο πραγματικό τεστ για το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η ποδοσφαιρική εταιρεία τις επόμενες δεκαετίες.

Στις 4 Ιουνίου, στις 18:00, στο Pavilion Hall, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να ακούσει το βασικό περίγραμμα της κατ’ αρχήν συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή, σε διαδικασία που ακουμπά ευθέως το ιδιοκτησιακό, το διοικητικό και το οικονομικό μέλλον των γαλαζοκιτρίνων.

