Η ανεργία στην Κύπρο καταγράφηκε στο 3,2% τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τον Μάρτιο (3,3%). Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στη χώρα δεν είναι διαθέσιμη για τον Απρίλιο, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2026 βρισκόταν στο 12,7%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανεργία παρέμεινε σταθερή τον Απρίλιο, με την ζώνη του ευρώ να καταγράφει ποσοστό 6,3% (αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 και τον Απρίλιο 2025) και την ΕΕ στο σύνολό της στο 6,0%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 13,238 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,075 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

