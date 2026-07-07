Η Cyta προχωρεί στην απόκτηση και αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων RedMax στη Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών, σε μια επένδυση που ενισχύει τις ψηφιακές υποδομές της Κύπρου και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών cloud.

Η συμφωνία αφορά την αγορά του υφιστάμενου κέντρου, καθώς και τη σταδιακή επέκταση και αναβάθμισή του. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2027.

Με την ολοκλήρωσή του, το νέο κέντρο αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο ιδιόκτητο Data Centre στην Κύπρο, σύμφωνα με τη Cyta.

Τι προβλέπει η επένδυση

Ενίσχυση των υπηρεσιών cloud και φιλοξενίας εξοπλισμού για επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

για επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς. Μεγαλύτερη χωρητικότητα για τη φιλοξενία ψηφιακών συστημάτων και κρίσιμων δεδομένων.

Εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας, αξιοπιστίας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Προηγμένα συστήματα φυσικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας.

Πιστοποιήσεις ISO και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για μέρος των ενεργειακών αναγκών.

Η Cyta αναφέρει ότι η νέα υποδομή θα διευρύνει την ικανότητά της να παρέχει σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες σε μεγαλύτερη κλίμακα, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων.

Παράλληλα, η επένδυση ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου δεδομένων, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα Cyta Data Centers και το διεθνές δίκτυο υποβρύχιων καλωδίων του οργανισμού.

Σύμφωνα με τη Cyta, το έργο εντάσσεται στη στρατηγική για περαιτέρω αναβάθμιση της ψηφιακής δυναμικότητας της χώρας και στήριξη της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης.