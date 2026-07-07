Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στην Αθήνα εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για χιλιάδες νέους και τις οικογένειές τους, καθώς η ζήτηση για μικρά διαμερίσματα αυξάνεται και η διαθέσιμη προσφορά παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας για το 2026, τα ενοίκια στις δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές της Αθήνας κυμαίνονται από περίπου 380 ευρώ για studio 35 τ.μ. έως 630 ευρώ για δυάρι 50 τ.μ., με το κέντρο της πρωτεύουσας να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές.

Η αυξημένη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα, σε συνδυασμό με την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το ενεργειακό κόστος και τη γενικότερη περιορισμένη προσφορά κατοικιών, έχει καταστήσει την εύρεση γκαρσονιέρας ή studio ιδιαίτερα δύσκολη στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ενδεικτικό είναι ότι στην Αττική μόλις 1 στα 5 διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση έχει εμβαδόν έως 55 τ.μ., σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Στον Ζωγράφου, μία από τις βασικότερες φοιτητικές περιοχές λόγω της εγγύτητάς της με πανεπιστημιακές σχολές, η μέση τιμή ενοικίασης ανέρχεται στα 11,83 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 6,3% σε σύγκριση με το 2025. Ένα studio 35 τ.μ. κοστίζει κατά μέσο όρο 420 ευρώ, ενώ ένα δυάρι 50 τ.μ. περίπου 590 ευρώ.

Το κέντρο της Αθήνας καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, κατά 7,3%, με τη μέση τιμή να φθάνει τα 12,58 ευρώ ανά τ.μ.. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται στα 440 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. φθάνει τα 630 ευρώ.

Στην Καλλιθέα, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,53 ευρώ ανά τ.μ., με αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση. Το κόστος για studio 35 τ.μ. υπολογίζεται στα 400 ευρώ και για δυάρι 50 τ.μ. στα 570 ευρώ.

Στο Αιγάλεω, η μέση τιμή φθάνει τα 10,90 ευρώ ανά τ.μ., με ετήσια αύξηση 6,9%. Ένα studio 35 τ.μ. κοστίζει περίπου 380 ευρώ, ενώ ένα δυάρι 50 τ.μ. περίπου 540 ευρώ.

Στον Πειραιά, όπου καταγράφηκε η μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ των περιοχών της έρευνας, κατά 2,4%, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,40 ευρώ ανά τ.μ. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. ανέρχεται στα 400 ευρώ και για δυάρι 50 τ.μ. στα 570 ευρώ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται η αγορά κατοικίας ενόψει της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, καθώς η αναζήτηση κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τους νέους φοιτητές.

ΑΠΕ