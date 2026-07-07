Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στη Δαμασκό, όταν δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου, σύμφωνα με συριακά μέσα, διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία.
Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή. Αμέσως οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Μακρόν πέρασε την νύχτα στο κέντρο της Δαμασκο, και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Αχμαντ αλ-Σάρα.
Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για τη συνάντησή του με τον αλ Σάρα . Όπως μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση, ο Μακρόν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Συρίας λίγη ώρα αργότερα.
Σύμφωνα με πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ένας από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε τοποθετηθεί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons. Ο αριθμός των θυμάτων ή των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις.
Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 20, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε εχθές, Δευτέρα, στη Δαμασκό, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι. Η επίσκεψή του έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Σαρά.
«Ήρθα για να εκφράσω τη δέσμευση της Γαλλίας προς τον συριακό λαό. Για μια κυρίαρχη Συρία, ενωμένη μέσα στη διαφορετικότητά της και σε ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Μαζί, ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ειρήνης», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.