Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στη Δαμασκό, όταν δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου, σύμφωνα με συριακά μέσα, διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή. Αμέσως οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

BREAKING | Explosions heard in Damascus coinciding with French President Macron's visit.



According to reports, the incident took place near the hotel where Macron is staying. pic.twitter.com/SJFfQHmTsa July 7, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Μακρόν πέρασε την νύχτα στο κέντρο της Δαμασκο, και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για τη συνάντησή του με τον αλ Σάρα . Όπως μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση, ο Μακρόν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Συρίας λίγη ώρα αργότερα.

Explosions in Damascus as Macron visits ISIS leader Al Jolani. pic.twitter.com/yzz56eThP3 — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 7, 2026

Σύμφωνα με πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ένας από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε τοποθετηθεί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons. Ο αριθμός των θυμάτων ή των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις.

FRANSA: MACRON PATLAMALARI DUYMADI, ŞARA İLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ



Son edindiğimiz bilgilere göre, Macron'un Şam ziyareti sırasında meydana gelen patlama, Macron'un programında herhangi bir aksamaya neden olmayacak. pic.twitter.com/SNkHvgDxTN — TV100 (@tv100) July 7, 2026

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 20, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.

WATCH: Damascus, near Macron’s hotel: One of the explosions appears to have been a car explosion. pic.twitter.com/OjfL3Hh9BI — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε εχθές, Δευτέρα, στη Δαμασκό, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι. Η επίσκεψή του έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Σαρά.



«Ήρθα για να εκφράσω τη δέσμευση της Γαλλίας προς τον συριακό λαό. Για μια κυρίαρχη Συρία, ενωμένη μέσα στη διαφορετικότητά της και σε ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X. «Μαζί, ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ειρήνης», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Je viens dire l’engagement de la France auprès du peuple syrien. Pour une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de stabilité et de paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026

protothema.gr