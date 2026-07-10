Σε λειτουργία τίθεται η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα σταδιοδρομίας CareerLab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο να αποτελέσει κεντρικό σημείο διασύνδεσης επιχειρήσεων και οργανισμών με τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους αποφοίτους του ΤΕΠΑΚ.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με την υποστήριξη της Symplicity και αναμένεται να προσφέρει στους εργοδότες ένα σύγχρονο εργαλείο για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας, την αναζήτηση νέου ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της παρουσίας τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΤΕΠΑΚ καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς να εγγραφούν από τώρα, πριν από την επίσημη διάθεση της πλατφόρμας σε φοιτητές και αποφοίτους, η οποία προγραμματίζεται για τις επόμενες εβδομάδες.

Τι προσφέρει το CareerLab στους εργοδότες

Μέσω της πλατφόρμας, οι εγγεγραμμένοι εργοδότες θα μπορούν να δημοσιεύουν θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης.

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προβάλλουν θέσεις που απευθύνονται σε νέους αποφοίτους, διευρύνοντας την πρόσβασή τους σε καταρτισμένους υποψηφίους από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δημιουργούν και να ενισχύουν το εταιρικό τους προφίλ, προβάλλοντας την κουλτούρα, τις δραστηριότητες και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Η πλατφόρμα δίνει ακόμη τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ημέρες Καριέρας και εκδηλώσεις δικτύωσης που διοργανώνονται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

Διαχείριση αγγελιών και προσλήψεων

Το CareerLab έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση αγγελιών και διαδικασιών πρόσληψης μέσα από ένα ενιαίο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.

Οι εργοδότες θα μπορούν να αναρτούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, να επικαιροποιούν τις διαθέσιμες θέσεις και να οργανώνουν αποτελεσματικότερα την επικοινωνία τους με πιθανούς υποψηφίους.

Στόχος του ΤΕΠΑΚ είναι η πλατφόρμα να λειτουργήσει ως σταθερή γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας, ενισχύοντας την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέο ανθρώπινο δυναμικό.

Πλεονέκτημα για όσους εγγραφούν πρώτοι

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα εγγραφούν κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας θα μπορούν να δημοσιεύσουν τις διαθέσιμες θέσεις τους πριν αποκτήσουν πρόσβαση οι φοιτητές και οι απόφοιτοι.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν άμεση προβολή των αγγελιών τους από την πρώτη ημέρα της επίσημης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Η εγγραφή των εργοδοτών πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://cut-csm.symplicity.com/employers