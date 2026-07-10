Σε τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στον δήμο Λος Γκαγιάρδος, στην επαρχία Αλμερία της Ισπανίας, όπου κατοικούν περίπου 3.110 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 11 νεκρούς και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα το πρωί με εναέρια μέσα στο νοσοκομείο Virgen del Rocío στη Σεβίλλη. Παράλληλα, 23 άτομα είναι αγνοούμενα, σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητική πηγή.

Ο Περιφερειακός Υπουργός Προεδρίας, Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών, Αντόνιο Σανθ, αναθεώρησε τον αρχικό αριθμό των νεκρών από 12 σε 11. Όπως εξήγησε, οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην εκκένωση 122 ανθρώπων.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

Παγιδεύτηκαν από την ακραία ταχύτητα των φλογών

Σε βίντεο που απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης, ο Αντόνιο Σανθ τόνισε ότι τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ. Εικάζεται πως η φωτιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο ηλεκτρισμού και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.

Spain: Authorities are reporting up to 12 fatalities due to a wildfire near Los Gallardos in Spain’s southern province of Almeria. Much of Europe is experiencing extreme temperatures this month, as the early signs of a “super El Niño” takes shape.



Firefighters continue to… pic.twitter.com/rF7jqsykGp July 10, 2026

Σύμφωνα με τον Υπουργό, όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την τρομακτική ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.

El consejero Antonio Sanz cuenta todo lo que sabe sobre el incendio de Los Gallardos



-11 fallecidos, 8 heridos, de los cuales 4 están graves. La tragedia ocurrió cuando trataban de abandonar la zona



-En un solo coche se encontraron cuatro cadáveres, cuando intentaban huir



-Los… pic.twitter.com/GRzysmaOH1 July 10, 2026

Ωστόσο, μια ομάδα ανθρώπων επιχείρησε να διαφύγει μόνη της, ακολουθώντας μια ξερή κοίτη ποταμού αντί για την καθορισμένη διαδρομή εκκένωσης.

«Η απόφαση να πάρουν διαφορετικό δρόμο, αναζητώντας δική τους διέξοδο μέσα από την ξερή κοίτη του ποταμού, αποδείχθηκε μια θανάσιμη παγίδα για τους θανόντες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σανθ.

🔴🔥 Imágenes del incendio forestal en Los Gallardos #IFLosGallardos

El servicio 112 de Andalucía ha gestionado más de 150 llamadas de alerta que sitúan el origen de las llamas en el kilómetro 511 de la N340, donde la caída de un cable eléctrico ha propagado el fuego con… pic.twitter.com/U7gT1tpW98 — Onda Regional (@ORMurcia) July 10, 2026

Ξένοι τουρίστες τα θύματα

Όλοι οι νεκροί εικάζεται ότι είναι ξένοι τουρίστες. Τέσσερα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έφερε το τιμόνι στη δεξιά πλευρά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για Βρετανούς υπηκόους.

Τα υπόλοιπα επτά θύματα κινούνταν πεζά. Όπως όλα δείχνουν, εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και άρχισαν να περπατούν ψάχνοντας διέξοδο, προτού εγκλωβιστούν και χάσουν τη ζωή τους.

Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας

Αν και ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, η συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι ήδη η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ανδαλουσία από τότε που υπάρχουν επίσημα αρχεία.

Σε εθνικό επίπεδο, οι χειρότερες τραγωδίες από πυρκαγιές στην Ισπανία περιλαμβάνουν:

Λιορέτ ντε Μαρ (Χιρόνα), Αύγουστος 1979: 21 νεκροί στην οικιστική περιοχή Λος Πινάρες.

Λα Γκομέρα (νησί των Καναρίων Νήσων), 1984: 20 νεκροί.

Ρίμπα ντε Σαελίθες (Γουαδαλαχάρα), Ιούλιος 2005: 11 νεκροί (όλοι τους μέλη της πυροσβεστικής ομάδας).

protothema.gr