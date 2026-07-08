Νέα σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν συμβάλλει επαρκώς στις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ και ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή για διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με τη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, έχοντας στο πλευρό του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο εταίρο».

Trump:



Don't even talk to Spain. They are hopeless.



They are bad people. pic.twitter.com/in5J3E2ggz July 8, 2026

«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων», δήλωσε ο Τραμπ.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ανέφερε: «Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπιστική περίπτωση, κακοί άνθρωποι».

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο στην αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου με τη Μαδρίτη σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας.

Η Ισπανία είναι το μοναδικό μέλος της Συμμαχίας που δεν έχει δεσμευτεί για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στόχο που ζητεί ο Τραμπ από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ.

Πως απαντά η Μαδρίτη

Η ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως «συνήθη πρακτική» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισπανού πρωθυπουργού, η Μαδρίτη δεν δείχνει να αιφνιδιάζεται από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, αντιμετωπίζοντάς τες ως μέρος της συνήθους πολιτικής πρακτικής.

Η Ισπανία φαίνεται να επιλέγει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας προς το παρόν περαιτέρω κλιμάκωση στη ρητορική αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον.

protothema.gr