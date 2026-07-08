Τα λάθη που έγιναν για την έκδοση ενός εξώδικου από τις κάμερες, οδήγησαν στην αθώωση ενός οδηγού που κατηγορείτο ότι έτρεχε με 119χλμ αντί 50χλμ. Η κινητή κάμερα στήθηκε στα Λατσιά, ενώ το κατηγορητήριο έγραφε Δάλι. Παράλληλα, δεν αποδείχθηκε ποιο ήταν το όριο ταχύτητας και το κυριότερο, ο οδηγός απέδειξε ότι εκείνη την ημέρα και ώρα που καταγγέλθηκε ήταν στην Πάφο.

Κατηγορούμενος ήταν ένας Ρουμάνος, ο οποίος αντιμετώπιζε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας την κατηγορία της παράβασης του ορίου ταχύτητας.

Συγκεκριμένα, κατηγορείτο ότι στις 30/8/2024 στο Δάλι καταγράφηκε από συσκευή φωτοεπισήμανσης να οδηγεί το μηχανοκίνητο όχημα με αριθμούς εγγραφής [ ], με ταχύτητα μεγαλύτερη του ανώτατου ορίου ταχύτητας, δηλαδή με ταχύτητα 119ΧΑΩ αντί 50ΧΑΩ.

Μετά τη λήψη του προστίμου ο κατηγορούμενος ενημέρωσε την ανάδοχο εταιρεία πως δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος τον δεδομένο χρόνο και ότι μεταβιβάστηκε επ’ ονόματί του στις 27.11.24. Από μέρους της Αστυνομίας και δη του Τμήματος Τροχαίας, διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος στο σύστημα και φάνηκε πως τον επίδικο χρόνο, ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος και συγκεκριμένα από τις 27.05.2024 – 21.11.2024, οπότε το όχημα μεταβιβάστηκε σε μια εταιρεία και μετέπειτα φαίνεται ξανά ιδιοκτήτης από τις 27.11.2024 και εντεύθεν.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά τον επίδικο χρόνο, δεν μπορεί άνευ άλλου να οδηγεί αβασάνιστα στο συμπέρασμα ότι ήταν και ο οδηγός τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Ο κατηγορούμενος είχε προβάλει τη θέση ότι τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα βρισκόταν στην Κάτω Πάφο, όπου πήγε για να παραδώσει φωτογραφίες γάμου που είχε τραβήξει. Ο ίδιος παρέθεσε φωτογραφίες των πινακίδων εγγραφής του οχήματός του, οι οποίες διέφεραν από αυτές που φαίνονταν στο σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν στο Δικαστήριο, αφορούσαν και στον τόπο που διεπράχθη το αδίκημα. Ενώ στο κατηγορητήριο αναφέρεται το Δάλι, ο χειριστής της κάμερας κατέγραψε τη Λεωφόρο Λευκωσίας στα Λατσιά. Ως προς το όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο, αναφέρεται στην απόφαση, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στα τεκμήρια που κατατέθηκαν, ενώ ο χειριστής στα έντυπα που συμπλήρωνε έγραψε «στα 50 – 65».

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι δεν διευκρινίστηκε από την κατηγορούσα Αρχή, εάν το όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο φωτοεπισημάνθηκε το επίδικο όχημα ήταν 50ΧΑΩ ή 65ΧΑΩ.

Παρόλο που το Δικαστήριο έθεσε προς αμφισβήτηση τις θέσεις του κατηγορούμενου ότι το όχημα που καταγγέλθηκε είχε τις ίδιες πινακίδες και τύπο με το δικό του, αλλά δεν κατάγγειλε πιθανή αντιγραφή «γεγονός, πραγματικά που ξενίζει και προβληματίζει.

Επίσης και σε συνέχεια των πιο πάνω, το γεγονός ότι ούτε καν στην επιστολή που απέστειλε στην εταιρεία φωτοεπισήμανσης, ανέφερε το οτιδήποτε σε σχέση με τα πιο πάνω, αποτελεί επίσης στοιχείο προβληματισμού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ότι κατά παραδοχή του ιδίου, στην απάντησή του είπε ψέματα, προβάλλοντας βέβαια τους λόγους για τους οποίους το έπραξε».

Ωστόσο, η δικαστής σημειώνει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία που να δεικνύει πως το επίδικο όχημα οδηγείτο από τον κατηγορούμενο. Το ότι δε οι αριθμοί εγγραφής του οχήματος, είναι οι αριθμοί εγγραφής του οχήματος που κατείχε κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν μπορεί άνευ ετέρου να οδηγήσει στο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας συμπέρασμα, ότι ο ίδιος ήταν και ο οδηγός του.

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι δεν μπορούσε ο κατηγορούμενος να βρισκόταν στα Λατσιά και την ίδια ώρα και μέρα να βρίσκεται στην Κάτω Πάφο και να συναντάται με δύο πρόσωπα. Ενόψει των ευρημάτων, το Δικαστήριο αθώωσε και απάλλαξε τον κατηγορούμενο.