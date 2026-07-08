Με τον διεθνούς φήμης μαέστρο Κάρεν Ντουργκαριάν και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου η φετινή παραγωγή του Pafos Aphrodite Festival

Η κωμική όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι «Το Ελιξίριο του Έρωτα» (L‘elisir d‘amore) θα παρουσιαστεί φέτος στο Pafos Aphrodite Festival, στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, μέσα από μια μεγάλη διεθνή παραγωγή.

Την προτείνει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Αλεξάντερ Σπεντιαριάν», με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και διακεκριμένων λυρικών καλλιτεχνών από την Αρμενία και άλλες χώρες.

Τη μουσική διεύθυνση της παραγωγής αναλαμβάνει ο διεθνώς καταξιωμένος Αρμένιος μαέστρος Κάρεν Ντουργκαριάν, επί σειρά ετών αρχιμουσικός της Εθνικής Όπερας της Αρμενίας, ενώ επί σκηνής θα συμπράξουν περισσότεροι από 150 συντελεστές, μεταξύ των οποίων μονωδοί, μουσικοί και χορευτές κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου, δημιουργώντας ένα οπερατικό υπερθέαμα σπάνιας αισθητικής και συναισθηματικής έντασης.

Με λαμπρή καριέρα στις σημαντικότερες όπερες και συμφωνικές ορχήστρες του πλανήτη, ο Ντουργκαριάν εγγυάται μια μουσική ερμηνεία υψηλού επιπέδου που θα αναδείξει κάθε πτυχή του αριστουργήματος του Ντονιτσέτι.

Η φετινή σκηνοθετική προσέγγιση επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση του αριστουργήματος του Ντονιτσέτι, μεταφέροντας τη γνωστή ιστορία του Νεμορίνο και της Αντίνας σε έναν συμβολικό κόσμο, χωρίς να χάνει τον ρομαντικό και κωμικό χαρακτήρα του έργου.

Το «Ελιξίριο του Έρωτα», που έκανε πρεμιέρα το 1832, συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες όπερες του ιταλικού ρεπερτορίου και από τις πιο ρομαντικές και διασκεδαστικές όλων των εποχών. Η θεματική της αφορά τον έρωτα, την αφέλεια και τη δύναμη της αυθυποβολής.

Στο πλαίσιο του Pafos Aphrodite Festival, το έργο είχε παρουσιαστεί ξανά στον ίδιο χώρο το 2013 από την Opera Futura της Βερόνας.

Η υπόθεσή του περιστρέφεται γύρω από τον αφελή αλλά ειλικρινά ερωτευμένο Νεμορίνο, ο οποίος πιστεύει ότι ένα υποτιθέμενο μαγικό ελιξίριο θα τον βοηθήσει να κατακτήσει την αγαπημένη του Αντίνα, σε μια ιστορία όπου το χιούμορ, η τρυφερότητα και η ανθρώπινη αυταπάτη συνυπάρχουν με μερικές από τις πιο γνωστές μελωδίες της οπερατικής φιλολογίας.

Οι παραστάσεις θα αρχίζουν στις 7.30μ.μ., με υπέρτιτλους στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη αρχίσει μέσω της Ticketmaster Cyprus και των καταστημάτων ACS Couriers, ενώ από τις 18 Αυγούστου θα λειτουργήσει και ταμείο στον χώρο του φεστιβάλ, έξω από το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.