Μέσα από πολύ ζωντανούς και καυστικούς διαλόγους, ο συγγραφέας επινοεί μια «Παράβαση» για να σχολιάσει σύγχρονες παθογένειες της κυπριακής κοινωνίας που αφορούν την κομματοκρατία, την ευνοιοκρατία. Όλοι ξέρουν αλλά κανείς δεν φταίει σε μια ιστορία για την ευθύνη, την ενοχή και την ψευδαίσθηση της ελευθερίας.

–Επιστρέφεις στη συγγραφή με μια νουβέλα. Τι σε γοητεύει σ’ αυτή τη μορφή λογοτεχνίας; Με την παρούσα νουβέλα μου « Η παράβαση», όπως και με την προηγούμενη με τον τίτλο «Ανάπηρος ορίζοντας», μπόρεσα να συμπυκνώσω ιδέες, οράματα και χαρακτήρες όπως απορρέουν μέσα από τη μυθοπλασία του όλου έργου. Μια νουβέλα σου παρέχει τη δυνατότητα να αποδώσεις με εκφραστική λιτότητα και οικονομία λόγου όλα αυτά που θέλεις να επικοινωνήσεις με τους αναγνώστες σου. Ίσως όμως στο μέλλον προσπαθήσω να καταπιαστώ με συγγραφή κειμένου που να εμπεριέχει πιο εκτενή μορφή λόγου, όπως ένα μυθιστόρημα.

–Οι χαρακτήρες σου μοιάζουν βγαλμένοι από την επικαιρότητα, εκφράζουν θυμό και αγανάκτηση για το σαθρό σύστημα της Κύπρου. Θέλεις το βιβλίο να λειτουργήσει σαν καθρέφτης για τον αναγνώστη; Οπωσδήποτε η εν λόγω νουβέλα λειτουργεί, πιστεύω, ως καθρέφτης ολόκληρης της κοινωνίας μας. Ουσιαστικά πραγματεύεται το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα αξιών όπως έχει καταγραφεί και καθιερωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών της χώρας μας από τη γένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά. Το σαθρό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανδρώθηκε το σύστημα κομματοκρατίας και ευνοιοκρατίας που επικρατεί στη χώρα μας, δυστυχώς διαιωνίζεται και στις μέρες μας.

–Υπάρχει ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα; Η ελπίδα για αλλαγή της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων θα επέλθει, πιστεύω, μόνο όταν όλοι -και ο καθένας μας ξεχωριστά- αντιληφθούμε πως αποτελούμε πιο πολύ μέρος του προβλήματος παρά της λύσης απέναντι σ’ όλα τα αρνητικά που επισυμβαίνουν γύρω μας. Θεωρώ πως μόνο με την αυτοκριτική και τη σκληρή, μεθοδική και επίμονη προσπάθεια προοδεύουν άνθρωποι και λαοί.

–Σ’ αυτή τη νουβέλα, όπως και στην προηγούμενη, καταπιάνεσαι επίσης με το τραύμα της εισβολής, την προσφυγιά, τους αγνοούμενους. Ως πρόσφυγας, είναι ο δικός σου τρόπος να διαχειριστείς τα προσωπικά σου τραύματα; Το τραύμα της εισβολής όπως και τα τραγικά συνεπακόλουθά της, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας τού σήμερα. Ναι, πολύ ορθά το επισημαίνετε, η γραφή ίσως είναι ο δικός μου τρόπος να διαχειριστώ ως πρόσφυγας το τραύμα που άφησε μέσα μου το 1974 η τουρκική εισβολή στην πατρίδα μου. Η συγγραφή έργων και η τέχνη γενικότερα, πέραν του ότι μετατρέπει τον ατομικό πόνο σε συλλογικό, προσφέρει κυρίως τη μοναδική ιδιότητα να εξωραΐζει τον ανθρώπινο πόνο, ανοίγοντας συγχρόνως ένα παράθυρο ελπίδας για τις μέρες που θα ’ρθουν.

–Πώς επέλεξες να χρησιμοποιήσεις την κυπριακή διάλεκτο μαζί με την κοινή ελληνική; Πιστεύω πως η απόδοση των σκέψεων και προβληματισμών των ηρώων στην κυπριακή ντοπιολαλιά, προσδίδει αυθεντικότητα στην αφήγηση. Ο γλωσσικός τρόπος έκφρασης των προσώπων που συμμετέχουν στην πλοκή του έργου θα πρέπει, κατά τη δική μου άποψη, να εντάσσεται στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο που προκρίνει η ίδια η μυθοπλασία του. Στην ερώτηση αυτή μάλιστα, θα παραθέσω αυτολεξεί τα λόγια του επιμελητή του βιβλίου μου, δρα Κυριάκου Ιωάννου -όπως παρατίθενται στο εισαγωγικό μέρος της νουβέλας- που απηχούν απολύτως και τις δικές μου απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα: «Οι τεχνικές της διήγησης – αφήγησης, καθώς και της περιγραφής των σχολίων, ενισχύονται από τα πληθωρικά διαλογικά μέρη που είναι γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο. Η πρόκριση της λαλιάς που έχουμε πρωτομιλήσει προσδίδει στο έργο περισσότερη αμεσότητα και ζωντάνια, ενώ, ταυτόχρονα, αυξάνει την αληθοφάνεια των συναισθημάτων».

–Υπάρχουν σκέψεις να αξιοποιηθεί για θεατρικό το βιβλίο; Ναι, όντως. Η νουβέλα αυτή πρόκειται να μεταστοιχειωθεί σύντομα σε θεατρικό από γνωστή θεατρική ομάδα (περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω). Η ζωντάνια των προσώπων, όπως απορρέει μέσα από την αμεσότητα των διαλόγων των πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών συνολικά του έργου, προκρίνουν πιστεύω ένα τέτοιο εγχείρημα. Στο σημείο αυτό όμως θεωρώ καλό να προσθέσω πως ένας υποψιασμένος αναγνώστης δεν θα πρέπει να αρκεστεί μόνο σε μια θεατρική εκδοχή και ανάγνωση του βιβλίου, αλλά να αναζητήσει περεταίρω στρώματα ερμηνείας -όπως αναφύονται μέσα από τους διαλόγους και τη συνθετότητα των αφηγηματικών τεχνικών γενικότερα του βιβλίου- προκειμένου το κατεξοχήν νοηματικό μέρος της νουβέλας να μην εξαντληθεί σε μια πρώτη, επιφανειακή και ημιτελή ενδεχομένως, προσέγγιση.

«Παράβαση»

Εκδ. Αρμίδα

Σελίδες 87

Τιμή €13

Ελεύθερα, 5.7.2026