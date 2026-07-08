Τουλάχιστον 21 νεκροί είναι ο απολογισμός κατολίσθησης που έθαψε ζωντανούς 33 ανθρώπους σε χωριό της επαρχίας Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, με σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο, ενώ η κυβέρνηση διέθεσε έκτακτη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης μετέβησαν κατά μεγάλο αριθμό στην τοποθεσία όπου έγινε η κατολίσθηση στις 06:56 το πρωί (τοπική ώρα), σε χωριό στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

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JUST IN: Terrifying CCTV footage shows a massive landslide striking a tunnel construction site near Meppady, Wayanad district, Kerala, India.



Three people are reported dead, while six have been rescued. Multiple others are feared trapped as rescue operations continue. pic.twitter.com/Zi76gxfwSX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 7, 2026

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο της κατολίσθησης στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ τερματίστηκαν: (η καταστροφή) στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Video of Terrifying Moment of Landslide hits Wayanad, 3 dead, 9 injured



A major #Landslide triggered by continuous heavy rainfall struck #Kalladi near Meppady in #Wayanad district, #Kerala on Tuesday, 3 people feared died, while 9 others injured, one of them critical.



The… pic.twitter.com/Jl8C9QpaNu — Surya Reddy (@jsuryareddy) July 7, 2026

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη χρηματοδότηση 30 εκατ. γιούαν (3,9 εκατ. ευρώ) για τις εργασίες ανοικοδόμησης στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του είδους είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.

Η κατολίσθηση έγινε ενώ στην κεντρική και στη νότια Κίνα καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουαγκσί, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV, αφού κάπου 40 ποταμοί και ρέματα υπερχείλισαν και φράγμα υποχώρησε.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να υπάρξει «πλήρης» κινητοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν σήμερα να πλήττουν κάποιες παραθαλάσσιες και ανατολικές περιοχές στη Γκουαγκσί, καθώς και το νοτιοδυτικό τμήμα της γειτονικής επαρχίας Γκουαγκντόγκ, όπου έχουν τη βάση τους πολλές κινεζικές βιομηχανίες, σύμφωνα με τον υπουργό Υδάτινων Πόρων Λι Γκουογίγκ.

«Η ασφάλεια των ταμιευτήρων και των φραγμάτων στις περιοχές που πλήττονται έχει τεθεί σε σκληρή δοκιμασία», τόνισε.

iefimerida.gr