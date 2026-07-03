Ένα ταξίδι στον Πόρο γίνεται η αφορμή για ένα βιβλίο γεμάτο φως, αυτογνωσία και εικόνες από την Ελλάδα του Σεφέρη και του Χατζηδάκι. Η συγγραφέας Μαρία Α. Στυλιανού μας μιλά για το νέο βιβλίο «Πόρος – Ταξιδιωτικό memoir» και μας εξηγεί πώς το γράψιμο λειτουργεί ως το απόλυτο καταφύγιο και βάλσαμο για την ψυχή.

-Το βιβλίο σας είναι ένα ταξιδιωτικό memoir για τον Πόρο. Τι ήταν αυτό που σας μάγεψε στο συγκεκριμένο νησί και αποφασίσατε να αποτελέσει το σκηνικό για το πρώτο σας βιβλίο; Ο Πόρος αποτέλεσε για μένα, το ίδιο το νησί, οι φυσικές ομορφιές του, ο Σαρωνικός Κόλπος, το Λεμενοδάσος, ιδανικές πηγές από όπου άντλησα την έμπνευσή μου αλλά και εφαλτήριο για εσωτερική ενδοσκόπηση καθώς και αφορμή για αυτογνωσία. Όλα αυτά, και άλλα πολλά που θα ανακαλύψετε οι ίδιοι μέσα από την ίδια την αφήγησή μου, με οδήγησαν στην δημιουργία του 4ου λογοτεχνικού βιβλίου μου και του 1ου εκδοτικού μου εγχειρήματος στον ελλαδικό χώρο.

–Στο οπισθόφυλλο γίνεται λόγος για μια Ελλάδα μιας «λησμονημένης ομορφιάς», του Σεφέρη και του Χατζιδάκι. Πώς βιώνετε εσείς αυτή την Ελλάδα μέσα από τις αναμνήσεις σας; Καθώς ο αναγνώστης περιδιαβαίνει μαζί μου μέσα από την αφήγησή μου ταξιδεύει στα δρομάκια από όπου οδηγούν στο Κόκκινο Σπίτι, στο γνωστό ποριανό ξενοδοχειακό κατάλυμα, όπου συνήθιζε να διαμένει ο Γεώργιος Σεφέρης όταν βρισκόταν στο πανέμορφο αυτό νησί, αλλά και στα στενά δρομάκια που οδηγούν στο αρχοντικό του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος του Ιωάννη Καποδίστρια. Η φυσική ομορφιά του νησιού είναι πραγματικά τόσο ειδυλλιακή, φτάνει να έχει κανείς ανοιχτή την καρδιά του και τα μάτια της ψυχής του καθαρά για να εισέλθει το καθάριο φως της Ελλάδας και η απαράμιλλης ομορφιάς μουσικές συνθέσεις του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι.

–Ένα ταξίδι συχνά λειτουργεί και ως εσωτερική αναζήτηση. Με ποιον τρόπο νιώθετε ότι σας άλλαξε ή σας επηρέασε αυτό το πρώτο ταξίδι στον Πόρο; Όντως το ίδιο το ταξίδι οδηγεί στην εσωτερική αναζήτηση και στην λύτρωση από τα σκοτάδια μας που όλοι λίγο πολύ κουβαλάμε. Το πρώτο, λοιπόν, ταξίδι μου στον Πόρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αναθεωρήσω τις σχέσεις μου με τον ίδιο τον εαυτό μου όπως και με τους άλλους ανθρώπους γύρω μου.

–Μέσα στο βιβλίο συνυφαίνονται σκέψεις για την προσωπική ελευθερία και την αγάπη για τη συγγραφή. Τι σημαίνει για εσάς το γράψιμο και πώς σας βοηθά να ξεπερνάτε τις δυσκολίες της ζωής; Το γράψιμο αποτελούσε πάντοτε για μένα από την τρυφερή παιδική ηλικία το καταφύγιό μου, το βάλσαμο της ψυχής μου και συνεπώς το καθαρτήριό και η λύτρωσή μου. Οι δυσκολίες της ζωής ξεπερνιόνται όταν τις κοιτάξεις κατάματα και η συγγραφή βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.

–Κλείνοντας, καθώς αυτό είναι το πρώτο σας συγγραφικό βήμα, να περιμένουμε κι άλλα ταξίδια ή νέες ιστορίες στο μέλλον; Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας; Μόλις την περασμένη εβδομάδα παρουσίασα με επιτυχία το ομώνυμο βιβλίο μου ενώπιον του αθηναϊκού φιλότεχνου κοινού. Αυτό που προέχει, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι ότι θα ήθελα να το παρουσιάσω ενδεχομένως και σε άλλα μέρη όπως και στο αγαπημένο μας νησί, την Κύπρο μας.

Πόρος – Ταξιδιωτικό memoir

Εκδ. Περισπωμένη

Σελ. 43

Τιμή: €12.00

Ελεύθερα 28.06.2026