Η νέα μεγάλου μήκους ταινία της Κύπριας σκηνοθέτριας Τώνια Μισιαλή, «The Lion at My Back», πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, όπου συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα για την Κρυστάλλινη Σφαίρα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της δημιουργού στο φεστιβάλ μετά τη βραβευμένη «Παύση».

Η ταινία αφηγείται τη συνάντηση της Μαριάμα, μιας έφηβης αιτούσας άσυλο από τη Σενεγάλη, με τη Στέλλα, μια 40χρονη Κύπρια που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της. Από αυτή τη φαινομενικά τυχαία γνωριμία γεννιέται ένας δεσμός που εξελίσσεται σε μια ιστορία αλληλεγγύης, μητρότητας και επιβίωσης, με φόντο το μεταναστευτικό και τις κοινωνικές ανισότητες της σύγχρονης Κύπρου.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Μισιαλή εξηγεί ότι επιδίωξή της δεν ήταν να γυρίσει μια ακόμη ταινία για τη μετανάστευση, αλλά να αφηγηθεί μια ιστορία για τη δύναμη δύο γυναικών που, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, αναγνωρίζουν η μία στην άλλη μια κοινή ανάγκη: να συνεχίσουν να ελπίζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Όπως σημειώνει, η ταινία εξερευνά τη γυναικεία ανθεκτικότητα απέναντι στην πατριαρχία, την απώλεια και τον εκτοπισμό, μέσα από μια σχέση που μετατρέπεται σταδιακά σε μια εναλλακτική μορφή οικογένειας.

Η σκηνοθέτρια επισημαίνει ακόμη ότι η επιλογή να τοποθετήσει την ιστορία στην Κύπρο δεν ήταν τυχαία. Το νησί βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, γεγονός που επηρεάζει βαθιά την καθημερινότητα, χωρίς όμως οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων να γίνονται συχνά ορατές. Σύμφωνα με την ίδια, η μυθοπλασία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ενσυναίσθησης, φωτίζοντας εμπειρίες που συνήθως χάνονται πίσω από αριθμούς και πολιτικές συζητήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη που έκανε η Μισιαλή στο Screen Daily για τις δυσκολίες της παραγωγής. Μόλις έξι εβδομάδες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, η πρωταγωνίστρια που είχε επιλεγεί για τον ρόλο της Μαριάμα αποχώρησε από την ταινία, αναγκάζοντας την ομάδα να ξεκινήσει σχεδόν από την αρχή την αναζήτηση της βασικής ηθοποιού. Τελικά, η επιλογή της Σοχνά Ντιαλό αποδείχθηκε καθοριστική για την ολοκλήρωση της ταινίας, σε μια περίοδο όπου ακόμη και η χρηματοδότηση και η διεθνής συμπαραγωγή απαιτούσαν λεπτούς χειρισμούς.

Η Μισιαλή χαρακτηρίζει τη διαδικασία αυτή ιδιαίτερα αγχωτική, σημειώνοντας ότι για ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φιλμ μια τόσο μεγάλη αλλαγή λίγο πριν από τα γυρίσματα μπορεί να αποβεί καταστροφική. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι η τελική επιλογή έδωσε στην ταινία μια αυθεντικότητα που δύσκολα θα μπορούσε να προκύψει διαφορετικά.

Το «The Lion at My Back» είναι συμπαραγωγή της Κύπρου με το Λουξεμβούργο, τη Σερβία και τη Γαλλία. Πρωταγωνιστούν η Σοχνά Ντιαλό, η Έλενα Καλλινίκου, ο Προκόπης Αγαθοκλέους και ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενώ η διεθνής διανομή της ταινίας έχει αναληφθεί από τη φινλανδική εταιρεία The Yellow Affair.

Η πρώτη προβολή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ ακολουθούν και επαναληπτικές προβολές στις 7, 8 και 9 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου.