Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν από το Εφετείο του Παρισιού στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή. Το υπόλοιπο έτος θα εκτιθεί κατ’ οίκον, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, με αναστολή για τους 30 μήνες, καθώς και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη χρήση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πληρωμή στελεχών του τότε Εθνικού Μετώπου, τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορία, εργάζονταν στην πραγματικότητα για το κόμμα στη Γαλλία.

cnn.gr