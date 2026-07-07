Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η Απόφαση του Εφετείου της Aix-en-Provence της Γαλλίας, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2026, να αποδεχθεί το αίτημα εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εναντίον Λιθουανής υπηκόου, σε σχέση με σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, η ύποπτη συνελήφθη στην Γαλλία στις 16 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης. Για ίδιας φύσεως υπόθεση είχε προηγηθεί Απόφαση του ίδιου ακριβώς Εφετείου στις 10 Δεκεμβρίου 2025 να απορρίψει την εκτέλεση αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά Ιρανού υπηκόου, υπόπτου για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων που αφορούν και πάλι σε σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συντονισμένης και εντατικής προσπάθειας μεγάλης ομάδας νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αποτελούμενης από λειτουργούς του Τομέα Διεθνούς Δικαίου, του Τομέα Ποινικού Δικαίου και του Τομέα Φυγοδίκων, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μαζί με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της Γαλλίας, στη βάση της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που είναι θεμελιώδους σημασίας στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Ειδικότερα, η Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν υποβολής αιτήματός της προς το γαλλικό Δικαστήριο, εξουσιοδοτήθηκε να συμμετάσχει -μέσω Δικηγόρων που διορίστηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας- στη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέπτυξε τις νομικές θέσεις της ως προς την ορθή ερμηνεία του Πρωτοκόλλου αρ. 10 στην Πράξη Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης όσον αφορά στα συγκεκριμένα αδικήματα σφετερισμού που τελέστηκαν στα κατεχόμενα.

Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπεί πλήρως το σκεπτικό της απόφασης της 10ης Δεκεμβρίου 2025, που εκδόθηκε από το ίδιο Εφετείο της Γαλλίας σε αίτηση εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης εναντίον του Ιρανού υπηκόου, με το γαλλικό Εφετείο, στην παρούσα υπόθεση, να κρίνει ότι το γεγονός πως τα υπό διερεύνηση αδικήματα τελέστηκαν σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, δεν αποκλείει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου ούτε εμποδίζει την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδίδεται από αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τόνισε, δε, ότι η αναστολή εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές βάσει του Πρωτοκόλλου αρ. 10 της Πράξης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ερμηνεύεται στενά και δεν αποκλείει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων που αφορούν σε αδικήματα κατά ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Περαιτέρω, το γαλλικό Εφετείο υπογράμμισε ότι η ούτω καλούμενη «τδβκ» στα κατεχόμενα αποτελεί αποτέλεσμα σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου, το οποίο απαγορεύει τη χρήση βίας και την απόκτηση εδάφους διά της βίας. Ως εκ τούτου, υφίσταται υποχρέωση μη αναγνώρισης της παράνομης αυτής κατάστασης, καθώς και αποχής από οποιαδήποτε ενέργεια που θα συνέβαλλε στη διατήρησή της.

Με την εν λόγω απόφαση επιβεβαιώνεται η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε συνάρτηση με τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά σε αδικήματα που τελούνται στα κατεχόμενα, καθώς και η προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη διεθνώς αναγνωρισμένη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έδαφός της και διορθώνεται η προηγούμενη λανθασμένη προσέγγιση του γαλλικού Εφετείου.