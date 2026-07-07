Η Samsung Electronics προβλέπει ότι τα λειτουργικά της κέρδη στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα αυξηθούν κατά 1.810% σε ετήσια βάση, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να ενισχύει τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου αναμένεται να φθάσουν τα 89,4 τρισ. γουόν, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εταιρεία εκτιμά παράλληλα ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 129%, στα 171 τρισ. γουόν.

Η Samsung, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια τσιπ μνήμης στον κόσμο, επωφελείται από την αυξανόμενη χρήση προηγμένων ημιαγωγών στα κέντρα δεδομένων που στηρίζουν υπηρεσίες και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Sejong, Κιμ Ντε-τζονγκ, ανέφερε ότι η πρόβλεψη αντιστοιχεί στα υψηλότερα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη στην ιστορία της εταιρείας, ξεπερνώντας, όπως είπε, ακόμη και τα αντίστοιχα επίπεδα της Nvidia.

«Αν καταφέρει να διατηρήσει αυτό το επίπεδο απόδοσης, η Samsung θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη βιομηχανική εταιρεία στον κόσμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παρά τις θετικές προβλέψεις, η μετοχή της Samsung υποχώρησε κατά 7% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ απώλειες κατέγραψε και ο βασικός δείκτης Kospi της Σεούλ. Οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη διάρκεια της σημερινής ζήτησης στην αγορά τσιπ.

Σύμφωνα με τον Κιμ, η υψηλή ζήτηση φαίνεται να διατηρείται τουλάχιστον έως το επόμενο έτος, ωστόσο η εικόνα μετά από αυτό παραμένει αβέβαιη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι πιθανές καθυστερήσεις σε επενδύσεις για υποδομές AI θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά μνημών.

Η πρόβλεψη της Samsung ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 6,2%, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap. Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα.

Η Samsung και η SK hynix συμμετέχουν επίσης σε δημόσια και ιδιωτική επένδυση ύψους 800 τρισ. γουόν για τη δημιουργία νέου συμπλέγματος εργοστασίων παραγωγής τσιπ στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα.

Ο αναλυτής της Counterpoint Research, MS Hwang, δήλωσε ότι δεν διαφαίνεται μείωση του χάσματος μεταξύ της παραγωγικής δυνατότητας των προμηθευτών και της ζήτησης των πελατών. Πρόσθεσε ότι τυχόν καθυστερήσεις σε λιγότερο ανταγωνιστικά έργα κέντρων δεδομένων δεν συνιστούν γενικευμένη επιβράδυνση στις επενδύσεις AI.

Η αυξημένη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ωθεί τους κατασκευαστές να περιορίζουν την παραγωγή συμβατικών ημιαγωγών για κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η άνοδος της βιομηχανίας ημιαγωγών αυξάνει και τα φορολογικά έσοδα της Νότιας Κορέας. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέρος των πρόσθετων εσόδων θα κατευθυνθεί σε έργα τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών, καθώς και σε μέτρα στήριξης των νέων για στέγαση, εργασία και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι θέσεις εργασίας στη Samsung και τη SK hynix θεωρούνται πλέον από τις πλέον περιζήτητες στη Νότια Κορέα, καθώς η άνθηση του κλάδου ενισχύει τη μισθολογική και κοινωνική τους αξία.

ΚΥΠΕ